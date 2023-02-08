Перший у світі електромобіль на сонячних батареях випробували у краш-тесті (відео)

Електромобіль показав гідні результати у краш-тесті. Компанія Sono Motors планує провести ще багато випробувань моделі Sion перед початком виробництва.

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Мюнхенський стартап Sono Motors перевірив безпеку першого у світі електромобіля на сонячній енергії. Модель Sion вперше випробували у краш-тесті. Про це повідомили на сайті Motor1.

Краш тест Sono Motors Sion провели в Італії. Електромобіль під час випробування був покритий сонячними панелями на полімерній основі та пофарбований у зелений колір для забезпечення високої контрастності.

Під час лобового зіткнення на швидкості 50 км/год. електромобіль показав непогані результати. Сонячні панелі не розколюються при ударі, тому вони не являють небезпеки для учасників дорожнього руху.

Поки що Sono Motors Sion не пройшов омологацію. Спочатку виробник хоче провести близько 300 випробувань різних фізичних компонентів електрокара.

Майбутній Sono Motors Sion у стандартній комплектації буде оснащений безліччю передових систем допомоги водію, серед яких попередження про зіткнення, автоматичне екстрене гальмування та попередження про виїзд зі смуги руху. Також до планів компанії входить додавання адаптивного круїз-контролю.

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Електромобіль має надійти у продаж уже цього року. Стартова ціна моделі становитиме близько 26 800 доларів.

Раніше Фокус писав, що багато сучасних кросоверів не змогли пройти краш-тест від американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху IIHS.