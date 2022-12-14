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Авто

Популярні кросовери масово провалили краш-тест за новою методикою (відео)

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Фото: Скріншот / YouTube | Ford Escape/Kuga став однією з моделей, які отримали відмінну оцінку в новому краш-тесті

Лише 2 з 15 кросоверів успішно пройшли новий краш-тест IIHS. Більшість моделей отримали незадовільну оцінку.

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Сучасні кросовери не змогли пройти краш-тест від американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху IIHS. Випробування пройшли 15 кросоверів і 9 з них отримали найнижчу оцінку Poor. Про це повідомляється на офіційному сайті інституту.

В IIHS оновили методику лобового краш-тесту. Як і раніше, зіткнення з алюмінієвим бар'єром відбувається на швидкості 64 км/год та із 40% перекриттям (удар припадає на 40% ширини авто). Однак тепер у салоні за манекеном водія на задньому кріслі сидить манекен 12-річної дитини.

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Hyundai Tucson провалив краш-тест
Фото: скриншот / YouTube

Власне безпека дитини на сидінні другого ряду викликала питання експертів. У більшості моделей водій захищений добре, а от у дітей ззаду помічено дуже великий ризик травмування.

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З'ясувалося, що належний захист дітей забезпечують лише дві моделі — Ford Escape/Kuga та Volvo XC40 — вони отримали оцінку Good ("добре"). Toyota RAV4 проявила себе дещо гірше і заробила оцінку Acceptable ("прийнятно").

Audi Q3, Nissan Rogue/X-Trail та Subaru Forester отримали оцінку Marginal ("слабко"). Результат решти моделей — Poor ("погано").

Кросовери, що провалили новий краш-тест IIHS:

  • Buick Encore 2021-2022 року;
  • Chevrolet Equinox 2021-2022 року;
  • Honda CR-V 2021-2022 року;
  • Honda HR-V 2021-2022 року;
  • Hyundai Tucson 2021 року;
  • Jeep Compass 2021 року;
  • Jeep Renegade 2021-2022 року;
  • Mazda CX-5 2021-2022 року;
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2022 року.

Раніше Фокус розповідав, що краш-тест IIHS також не пройшла нова Toyota Camry.