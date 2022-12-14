Популярні кросовери масово провалили краш-тест за новою методикою (відео)
Лише 2 з 15 кросоверів успішно пройшли новий краш-тест IIHS. Більшість моделей отримали незадовільну оцінку.
Сучасні кросовери не змогли пройти краш-тест від американського Страхового інституту безпеки дорожнього руху IIHS. Випробування пройшли 15 кросоверів і 9 з них отримали найнижчу оцінку Poor. Про це повідомляється на офіційному сайті інституту.
В IIHS оновили методику лобового краш-тесту. Як і раніше, зіткнення з алюмінієвим бар'єром відбувається на швидкості 64 км/год та із 40% перекриттям (удар припадає на 40% ширини авто). Однак тепер у салоні за манекеном водія на задньому кріслі сидить манекен 12-річної дитини.
Власне безпека дитини на сидінні другого ряду викликала питання експертів. У більшості моделей водій захищений добре, а от у дітей ззаду помічено дуже великий ризик травмування.
З'ясувалося, що належний захист дітей забезпечують лише дві моделі — Ford Escape/Kuga та Volvo XC40 — вони отримали оцінку Good ("добре"). Toyota RAV4 проявила себе дещо гірше і заробила оцінку Acceptable ("прийнятно").
Audi Q3, Nissan Rogue/X-Trail та Subaru Forester отримали оцінку Marginal ("слабко"). Результат решти моделей — Poor ("погано").
Кросовери, що провалили новий краш-тест IIHS:
- Buick Encore 2021-2022 року;
- Chevrolet Equinox 2021-2022 року;
- Honda CR-V 2021-2022 року;
- Honda HR-V 2021-2022 року;
- Hyundai Tucson 2021 року;
- Jeep Compass 2021 року;
- Jeep Renegade 2021-2022 року;
- Mazda CX-5 2021-2022 року;
- Mitsubishi Eclipse Cross 2022 року.
Раніше Фокус розповідав, що краш-тест IIHS також не пройшла нова Toyota Camry.