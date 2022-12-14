Популярные кроссоверы массово провалили краш-тест по новой методике (видео)

Лишь 2 из 15 кроссоверов успешно прошли новый краш-тест IIHS. Большинство моделей получили неудовлетворительную оценку.

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Современные кроссоверы не смогли пройти краш-тест от американского Страхового института безопасности дорожного движения IIHS. Испытания прошли 15 кроссоверов и 9 из них получили самую низкую оценку Poor. Об этом сообщается на официальном сайте института.

В IIHS обновили методику лобового краш-теста. Как и ранее, столкновение с алюминиевым барьером происходит на скорости 64 км/ч и с 40% перекрытием (удар приходится на 40% ширины авто). Однако теперь в салоне за манекеном водителя на заднем кресле сидит манекен 12-летнего ребенка.

[ + – ] Hyundai Tucson провалил краш-тест Фото: скриншот / YouTube

Именно безопасность ребенка на сиденье второго ряда и вызвала вопросы экспетров. В большинстве моделей водитель защищен хорошо, а вот у детей сзади отмечен очень большой риск травм.

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Выяснилось, что надлежащую защиту детей обеспечивают только две модели – Ford Escape/Kuga и Volvo XC40 – они получили оценку Good ("хорошо"). Toyota RAV4 проявила себя несколько хуже и заработала отметку Acceptable ("приемлемо").

Audi Q3, Nissan Rogue/X-Trail и Subaru Forester получили оценку Marginal ("слабо"). Результат остальных моделей – Poor ("плохо").

Кроссоверы, провалившие новый краш-тест IIHS:

Buick Encore 2021-2022 года

Chevrolet Equinox 2021-2022 года

Honda CR-V 2021-2022 года

Honda HR-V 2021-2022 года

Hyundai Tucson 2021 года

Jeep Compass 2021 года

Jeep Renegade 2021-2022 года

Mazda CX-5 2021-2022 года

Mitsubishi Eclipse Cross 2022 года

Ранее Фокус рассказывал, что краш-тест IIHS также не прошла новая Toyota Camry.