Первый в мире электромобиль на солнечных батареях испытали в краш-тесте (видео)

Электромобиль показал достойные результаты в краш-тесте. Компания Sono Motors планирует провести еще множество испытаний модели Sion перед началом производства.

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Мюнхенский стартап Sono Motors проверил безопасность первого в мире электромобиля на солнечной энергии. Модель Sion впервые испытали в краш-тесте. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Краш-тест Sono Motors Sion провели в Италии. Электромобиль во время испытания был покрыт солнечными панелями на полимерной основе и окрашен в зеленый цвет для обеспечения высокой контрастности.

Во время лобового столкновения на скорости 50 км/ч электромобиль показал неплохие результаты. Солнечные панели не раскалываются при ударе, поэтому они не представляют опасности для участников дорожного движения.

Пока Sono Motors Sion не прошел омологацию. Сперва производитель хочет провести около 300 испытаний различных физических компонентов электрокара.

Предстоящий Sono Motors Sion в стандартной комплектации будет оснащен множеством передовых систем помощи водителю, среди которых — предупреждение о столкновении, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы движения. Также в планы компании входит добавление адаптивного круиз-контроля.

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Электромобиль должен поступить в продажу уже в этом году. Стартовая цена модели составит около 26 800 долларов.

Ранее Фокус писал, что многие современные кроссоверы не смогли пройти краш-тест от американского Страхового института безопасности дорожного движения IIHS.