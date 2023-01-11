Названы самые безопасные автомобили 2022 года: Tesla снова в лидерах (видео)

Сразу в двух категориях одержали победу электромобили Tesla. Также эксперты отметили прогресс в безопасности новых автомобилей из Китая и Южной Кореи.

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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP подвел итоги 2022 года. Эксперты назвали самые безопасные автомобили в каждом классе. Результаты опубликовали на сайте компании.

В 2022 году эксперты Euro NCAP протестировали рекордное количество автомобилей. В этом году было представлено множество электромобилей и новых технологичных моделей с передовыми системами безопасности.

Конец 2022 года был особенно насыщенным, так как автопроизводители поспешили протестировать свои новые автомобили в соответствии с правилами 2022 года. Дело в том, что в 2023 году были введены более жесткие правила, и многие концерны, что их модели не будут соответствовать пятизвездочному рейтингу в новых условиях.

Автомобили оценивали по категориям "Защита взрослых пассажиров", "Защита детей", "Защита уязвимых пользователей" и "Помощь в обеспечении безопасности". Представленные в рейтинге автомобили отличились высочайшими оценками за безопасность.

Самые безопасные автомобили 2022 года в своем классе:

"Лучший представительский автомобиль" — Tesla Model S

"Лучший большой семейный автомобиль" — Hyundai Ioniq 6

"Лучший внедорожник" — WEY Coffee 1

"Лучший компактный семейный автомобиль" — ORA Funky Cat

"Лучший компактный кроссовер" — Tesla Model Y

В 2022 году электромобили Tesla Model S и Model Y показали высокие результаты в области защиты взрослых пассажиров, и обе модели получили наивысший балл в 98%.

Также Euro NCAP отметили китайских автопроизводителей, которые в 2022 году приятно удивили безопасностью своих новых моделей. В этом году сразу два авто из Китая (WEY Coffee 1 и ORA Funky Cat) попали в рейтинг самых безопасных новинок.

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Полностью электрический седан Hyundai Ioniq 6 впечатлил экспертов показателем защиты взрослых пассажиров в 97%. Этого удалось достичь благодаря новейшим технологиям безопасности.

Ранее Фокус сообщил, что в краш-тестах EuroNCAP китайские автомобили продолжают разрушать стереотипы и снова приятно удивили.