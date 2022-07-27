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В продажу поступило первое в мире авто на солнечных батареях: подробности и цена (фото)

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Sono Sion полностью покрыли солнечными панелями

Кузов Sono Sion практически полностью покрыт солнечными батареями. В ясную погоду они обеспечивают до 35 км запаса хода за день.

Немецкая компания Sono Motors завершила разработку своей первой серийной модели – нестандартного электрокара Sion. Во второй половине 2023 года стартует его производство на финском предприятии Valmet, но продажи уже начались и заказы принимаются. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Sono Sion разрабатывали с 2016 года, но из-за пандемии коронавируса и дефицита автомобильных микрочипов старт его производства постоянно откладывался. Его называют "народным" электрокаром из-за невысокой цены (от 25 125 евро с учетом субсидии) и способа сбора средств на разработку модели – Sono Motors прибегли к краудфандингу.

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Энергия солнца обеспечивает до 35 км запаса хода

Электромобиль Sono Sion – небольшой минивэн с весьма лаконичным дизайном. Особенность авто в том, что все его кузовные панели покрыты солнечными батареями. По размерам он сопоставим с Toyota Prius.

Габариты Sono Sion:

  • Длина – 4470 мм
  • Ширина – 1830 мм
  • Высота 1660 мм
  • Колесная база – 2830 мм
  • Дорожный просвет – 165 мм
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Электрокар стоит от 25 125 евро

Салон Sono Sion выглядит достаточно просто. На передней панели установлены цифровой щиток приборов и 10-дюймовый сенсорный дисплей, а кнопок внутри немного. Минивэн просторный и обладает вместительным багажником объемом 650-1250 л.

Авто на солнечных батареях предложат только в одной комплектации с диодными фарами, ESP, климат-контролем, круиз-контролем, подогревом сидений, парктроником, аудиосистемой и камерой заднего вида.

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На передней панели установлены два дисплея

Электромотор мощностью 163 л. с. разгоняет авто весом 1730 кг до сотни за 9 с, а его максимальная скорость ограничена на 140 км/ч. Аккумуляторная батарея на 54 кВт∙ч позволяет проехать 305 км без подзарядки. Солнечные панели обеспечивают дополнительные 35 км запаса хода за день в ясную погоду и 16 км – в хмурую.

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Интересная деталь: на одном заводе с Sono Sion будут выпускать еще одно авто солнечными батареями – Lightyear One. Оно может проехать до 70 км на энергии солнца, но и стоит гораздо больше.

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