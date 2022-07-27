У продаж надійшло перше у світі авто на сонячних батареях: подробиці та ціна (фото)

Кузов Sono Sion практично повністю покритий сонячними батареями. У ясну погоду вони забезпечують до 35 км запасу ходу за день.

Німецька компанія Sono Motors завершила розробку своєї першої серійної моделі — нестандартного електрокара Sion. У другій половині 2023 року стартує його виробництво на фінському підприємстві Valmet, але продаж уже розпочався, і замовлення приймають. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Sono Sion розробляли з 2016 року, але через пандемію коронавірусу та дефіцит автомобільних мікрочипів старт його виробництва постійно відкладали. Його називають "народним" електрокаром через низьку ціну (від 25 125 євро з урахуванням субсидії) та спосіб збору коштів на розробку моделі — Sono Motors вдалися до краудфандингу.

[ + – ] Енергія сонця забезпечує до 35 км запасу ходу

Електромобіль Sono Sion — невеликий мінівен із дуже лаконічним дизайном. Особливість авто в тому, що всі його кузовні панелі покриті сонячними батареями. За розмірами він можна порівняти з Toyota Prius.

Габарити Sono Sion:

Довжина — 4470 мм

Ширина — 1830 мм

Висота — 1660 мм

Колісна база — 2830 мм

Дорожній просвіт — 165 мм

[ + – ] Електрокар коштує від 25 125 євро

Салон Sono Sion має досить простий вигляд. На передній панелі встановлені цифровий щиток приладів і 10-дюймовий сенсорний дисплей, а кнопок усередині небагато. Мінівен просторий і має місткий багажник об'ємом 650-1250 л.

Авто на сонячних батареях запропонують лише в одній комплектації з діодними фарами, ESP, клімат-контролем, круїз-контролем, підігрівом сидінь, парктроніком, аудіосистемою та камерою заднього виду.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї

Електродвигун потужністю 163 к. с. розганяє авто вагою 1730 кг до сотні за 9 секунд, а його максимальна швидкість обмежена на 140 км/год. Акумуляторна батарея на 54 кВт∙год дозволяє проїхати 305 км без підзарядки. Сонячні панелі забезпечують додаткові 35 км запасу ходу за день у ясну погоду та 16 км — у похмуру.

Важливо

Два мотори та камери замість дзеркал: представлений найдорожчий Cadillac за $300 000 (відео)

Цікава деталь: на одному заводі із Sono Sion випускатимуть ще одне авто із сонячними батареями — Lightyear One. Воно може проїхати до 70 км на енергії сонця, але й коштує набагато більше.

Також Фокус повідомляв, що в Болгарії презентували неймовірний електричний суперкар потужністю 5200 сил.