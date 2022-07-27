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У продаж надійшло перше у світі авто на сонячних батареях: подробиці та ціна (фото)

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Sono Sion повністю покрили сонячними панелями

Кузов Sono Sion практично повністю покритий сонячними батареями. У ясну погоду вони забезпечують до 35 км запасу ходу за день.

Німецька компанія Sono Motors завершила розробку своєї першої серійної моделі — нестандартного електрокара Sion. У другій половині 2023 року стартує його виробництво на фінському підприємстві Valmet, але продаж уже розпочався, і замовлення приймають. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Sono Sion розробляли з 2016 року, але через пандемію коронавірусу та дефіцит автомобільних мікрочипів старт його виробництва постійно відкладали. Його називають "народним" електрокаром через низьку ціну (від 25 125 євро з урахуванням субсидії) та спосіб збору коштів на розробку моделі — Sono Motors вдалися до краудфандингу.

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Енергія сонця забезпечує до 35 км запасу ходу

Електромобіль Sono Sion — невеликий мінівен із дуже лаконічним дизайном. Особливість авто в тому, що всі його кузовні панелі покриті сонячними батареями. За розмірами він можна порівняти з Toyota Prius.

Габарити Sono Sion:

  • Довжина — 4470 мм
  • Ширина — 1830 мм
  • Висота — 1660 мм
  • Колісна база — 2830 мм
  • Дорожній просвіт — 165 мм
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Електрокар коштує від 25 125 євро

Салон Sono Sion має досить простий вигляд. На передній панелі встановлені цифровий щиток приладів і 10-дюймовий сенсорний дисплей, а кнопок усередині небагато. Мінівен просторий і має місткий багажник об'ємом 650-1250 л.

Авто на сонячних батареях запропонують лише в одній комплектації з діодними фарами, ESP, клімат-контролем, круїз-контролем, підігрівом сидінь, парктроніком, аудіосистемою та камерою заднього виду.

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На передній панелі встановлено два дисплеї

Електродвигун потужністю 163 к. с. розганяє авто вагою 1730 кг до сотні за 9 секунд, а його максимальна швидкість обмежена на 140 км/год. Акумуляторна батарея на 54 кВт∙год дозволяє проїхати 305 км без підзарядки. Сонячні панелі забезпечують додаткові 35 км запасу ходу за день у ясну погоду та 16 км — у похмуру.

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Цікава деталь: на одному заводі із Sono Sion випускатимуть ще одне авто із сонячними батареями — Lightyear One. Воно може проїхати до 70 км на енергії сонця, але й коштує набагато більше.

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