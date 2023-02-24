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Авто

Американцы назвали самые безопасные автомобили 2023 года

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Фото: Скриншот | Многие современные автомобили провалили обновленные краш-тесты

В США ужесточили условия проведения краш-тестов, из-за чего многие автопроизводители массово провалили их. Тем не менее некоторым брендам удалось сохранить свое "лицо".

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Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые безопасные современные автомобили. С ужесточенными краш-тестами справились далеко не все авто. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

До внедрения новых правил проведения краш-тестов IIHS 101 автомобиль получил награду, а 65 из них были отмечены наградой Top Safety Pick+. Теперь их количество сократилось до 48 моделей. Главный приз получили только 28 автомобилей.

IIHS пришлось изменить свои краш-тесты из-за появления большего количества электромобилей. Это более тяжелый тип авто, поэтому имитации столкновений должны учитывать этот фактор.

Сила столкновения во время бокового краш-теста была увеличена на 82%. Также ужесточили проверки систем помощи при вождении. Теперь автомобили должны проходить тест на предотвращение столкновения с пешеходом в ночное время.

В 2024 году планируют ввести еще более строгие проверки. Из-за этого автопроизводителям придется активнее улучшать безопасность своих автомобилей.

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Toyota в этом году удалось получить целых девять наград Top Safety Pick+ и еще шесть наград Top Safety Pick. Honda и Acura заняли второе место с шестью Top Safety Pick+ и двумя Top Safety Picks. На третьем месте расположилась Mazda с шестью наградами Top Safety Pick.

Какие модели авто получили награду Top Safety Pick+:

  • Acura Integra
  • Subaru Outback
  • Toyota Camry
  • Genesis G90
  • Honda CR-V
  • Honda HR-V
  • Lexus UX
  • Subaru Solterra
  • Hyundai Palisade
  • Kia Telluride
  • Nissan Pathfinder
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
  • Volkswagen ID.4
  • Acura MDX
  • Acura RDX
  • Infiniti QX60
  • Lexus NX
  • Lexus NX Plug-in Hybrid
  • Lexus RX
  • Tesla Model Y
  • Volvo XC90
  • Volvo XC90 Recharge
  • Honda Odyssey
  • Toyota Sienna
  • Rivian R1T
  • Toyota Tundra
Toyota Tundra Fullscreen
Toyota Tundra стал единственным полноразмерным пикапом, получившим главную награду
Фото: Toyota

Какие модели авто получили награду Top Safety Pick:

  • Honda Civic
  • Mazda 3
  • Toyota Corolla
  • Hyundai Sonata
  • Subaru Legacy
  • Lexus ES 350
  • Mazda CX-30
  • Mazda CX-5
  • Mazda CX-50
  • Nissan Rogue
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4
  • Toyota Venza
  • Ford Explorer
  • Mazda CX-9
  • Lincoln Nautilus
Hyundai Sonata Fullscreen
Hyundai Sonata — единственный южнокорейский автомобиль, который получил награду Top Safety Pick
Фото: Hyundai

Ранее Фокус писал, что мюнхенский стартап Sono Motors проверил безопасность первого в мире электромобиля на солнечной энергии.