Американцы назвали самые безопасные автомобили 2023 года
В США ужесточили условия проведения краш-тестов, из-за чего многие автопроизводители массово провалили их. Тем не менее некоторым брендам удалось сохранить свое "лицо".
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые безопасные современные автомобили. С ужесточенными краш-тестами справились далеко не все авто. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
До внедрения новых правил проведения краш-тестов IIHS 101 автомобиль получил награду, а 65 из них были отмечены наградой Top Safety Pick+. Теперь их количество сократилось до 48 моделей. Главный приз получили только 28 автомобилей.
IIHS пришлось изменить свои краш-тесты из-за появления большего количества электромобилей. Это более тяжелый тип авто, поэтому имитации столкновений должны учитывать этот фактор.
Сила столкновения во время бокового краш-теста была увеличена на 82%. Также ужесточили проверки систем помощи при вождении. Теперь автомобили должны проходить тест на предотвращение столкновения с пешеходом в ночное время.
В 2024 году планируют ввести еще более строгие проверки. Из-за этого автопроизводителям придется активнее улучшать безопасность своих автомобилей.Важно
Toyota в этом году удалось получить целых девять наград Top Safety Pick+ и еще шесть наград Top Safety Pick. Honda и Acura заняли второе место с шестью Top Safety Pick+ и двумя Top Safety Picks. На третьем месте расположилась Mazda с шестью наградами Top Safety Pick.
Какие модели авто получили награду Top Safety Pick+:
- Acura Integra
- Subaru Outback
- Toyota Camry
- Genesis G90
- Honda CR-V
- Honda HR-V
- Lexus UX
- Subaru Solterra
- Hyundai Palisade
- Kia Telluride
- Nissan Pathfinder
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
- Volkswagen ID.4
- Acura MDX
- Acura RDX
- Infiniti QX60
- Lexus NX
- Lexus NX Plug-in Hybrid
- Lexus RX
- Tesla Model Y
- Volvo XC90
- Volvo XC90 Recharge
- Honda Odyssey
- Toyota Sienna
- Rivian R1T
- Toyota Tundra
Какие модели авто получили награду Top Safety Pick:
- Honda Civic
- Mazda 3
- Toyota Corolla
- Hyundai Sonata
- Subaru Legacy
- Lexus ES 350
- Mazda CX-30
- Mazda CX-5
- Mazda CX-50
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
- Toyota RAV4
- Toyota Venza
- Ford Explorer
- Mazda CX-9
- Lincoln Nautilus
Ранее Фокус писал, что мюнхенский стартап Sono Motors проверил безопасность первого в мире электромобиля на солнечной энергии.