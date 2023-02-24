Американцы назвали самые безопасные автомобили 2023 года

В США ужесточили условия проведения краш-тестов, из-за чего многие автопроизводители массово провалили их. Тем не менее некоторым брендам удалось сохранить свое "лицо".

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Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые безопасные современные автомобили. С ужесточенными краш-тестами справились далеко не все авто. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

До внедрения новых правил проведения краш-тестов IIHS 101 автомобиль получил награду, а 65 из них были отмечены наградой Top Safety Pick+. Теперь их количество сократилось до 48 моделей. Главный приз получили только 28 автомобилей.

IIHS пришлось изменить свои краш-тесты из-за появления большего количества электромобилей. Это более тяжелый тип авто, поэтому имитации столкновений должны учитывать этот фактор.

Сила столкновения во время бокового краш-теста была увеличена на 82%. Также ужесточили проверки систем помощи при вождении. Теперь автомобили должны проходить тест на предотвращение столкновения с пешеходом в ночное время.

В 2024 году планируют ввести еще более строгие проверки. Из-за этого автопроизводителям придется активнее улучшать безопасность своих автомобилей.

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Toyota в этом году удалось получить целых девять наград Top Safety Pick+ и еще шесть наград Top Safety Pick. Honda и Acura заняли второе место с шестью Top Safety Pick+ и двумя Top Safety Picks. На третьем месте расположилась Mazda с шестью наградами Top Safety Pick.

Какие модели авто получили награду Top Safety Pick+:

Acura Integra

Subaru Outback

Toyota Camry

Genesis G90

Honda CR-V

Honda HR-V

Lexus UX

Subaru Solterra

Hyundai Palisade

Kia Telluride

Nissan Pathfinder

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Volkswagen ID.4

Acura MDX

Acura RDX

Infiniti QX60

Lexus NX

Lexus NX Plug-in Hybrid

Lexus RX

Tesla Model Y

Volvo XC90

Volvo XC90 Recharge

Honda Odyssey

Toyota Sienna

Rivian R1T

Toyota Tundra

[ + – ] Toyota Tundra стал единственным полноразмерным пикапом, получившим главную награду Фото: Toyota

Какие модели авто получили награду Top Safety Pick:

Honda Civic

Mazda 3

Toyota Corolla

Hyundai Sonata

Subaru Legacy

Lexus ES 350

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Nissan Rogue

Subaru Forester

Toyota RAV4

Toyota Venza

Ford Explorer

Mazda CX-9

Lincoln Nautilus

[ + – ] Hyundai Sonata — единственный южнокорейский автомобиль, который получил награду Top Safety Pick Фото: Hyundai

Ранее Фокус писал, что мюнхенский стартап Sono Motors проверил безопасность первого в мире электромобиля на солнечной энергии.