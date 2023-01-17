Новый Nissan Ariya разобьют 400 раз ради создания самого безопасного электромобиля в мире

Инженеры хотят сделать Nissan Ariya самым безопасным электромобилем на планете. Для этого модель пройдет более 400 испытаний.

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В Nissan решили сосредоточиться на безопасности своих новых моделей. Чтобы снизить количество смертельных ДТП, электрокроссовер Ariya пройдет более 400 испытаний. Об этом рассказали на сайте бренда.

Инженеры хотят сделать Nissan Ariya самым безопасным электромобилем на планете. Для этого в тестах безопасности соберут около 100 параметров данных.

Еще в 2021 году Nissan представил долгосрочную инициативу Nissan Ambition 2030. Она подразумевает прохождение самых строгих краш-тестов для всех новых моделей бренда.

Электромобиль Nissan Ariya сейчас подвергается различным комплексным испытаниям, в том числе на лобовые и боковые столкновения, а также удары сзади. Результаты доказали, что кузов и уникальная конструкция интерьера модели поглощают многие удары и обеспечивают надежную защиту водителя и пассажиров.

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Инженеры группы оценки пассивной безопасности Nissan измеряют силу потенциального удара по кузову электромобиля и узлам конструкции. Датчики фиксируют степень тяжести симулированных травм водителя и пассажиров.

[ + – ] Результаты краш-тестов Nissan Ariya в 2022 году

Решение по безопасности Nissan легло в основу концепции разработки более безопасных автомобилей. Оно предусматривает меры активной и пассивной безопасности пассажиров автомобиля в разных ситуациях.

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