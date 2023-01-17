Новый семейный седан Nissan показали на фото до премьеры

Nissan Sentra изменился внешне, а его салон обновили и усовершенствовали. Седан предложен в бензиновых и гибридных версиях.

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Опубликованы первые фото Nissan Sentra 2023. Седан С-класса пройдет плановое обновление и поступит в продажу с весны. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Гибрид отличается измененной решеткой радиатора Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra рассекретили в Китае (там модель известна под названием Sylphy). Практически одновременно появились официальные и шпионские снимки седана.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan Sentra узнается по более раскосым фарам и увеличенной решетке радиатора (причем, у гибрида ее узор несколько иной). Также заменены бамперы и фонари автомобиля.

В салоне Nissan Sentra 2023 претерпела изменения центральная панель. Там появились круглые вентиляционные дефлекторы, заменена часть кнопок и установлен увеличенный тачскрин.

[ + – ] В салоне доработали центральную консоль Фото: autohome.com.cn

Двигатели Nissan Sentra остались прежними. Бензиновые версит оснащены четверками объемом 1,6 л (135 л. с.) и 2,0 л (149 л. с.). Гибрид e-Power получил 136-сильный электромотор и 1,2-литровый бензиновый генератор на 72 л. с. Он расходует всего 3,9 л на 100 км.

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