Новий сімейний седан Nissan показали на фото до прем'єри

Nissan Sentra змінився зовні, а його салон оновили та вдосконалили. Седан запропонований у бензинових та гібридних версіях.

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Опубліковано перші фото Nissan Sentra 2023. Седан С-класу пройде планове оновлення та надійде у продаж з весни. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Гібрид відрізняється зміненою решіткою радіатора Фото: Nissan

Новий Nissan Sentra розсекретили у Китаї (там модель відома під назвою Sylphy). Практично одночасно з'явилися офіційні та шпигунські знімки седана.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: autohome.com.cn

Седан Nissan Sentra впізнається за більш розкосими фарами і збільшеною решіткою радіатора (причому, у гібрида її візерунок дещо інший). Також замінено бампери та ліхтарі автомобіля.

У салоні Nissan Sentra 2023 зазнала змін центральна панель. Там з'явилися круглі вентиляційні дефлектори, замінено частину кнопок та встановлено збільшений тачскрин.

[ + – ] У салоні допрацювали центральну консоль Фото: autohome.com.cn

Двигуни Nissan Sentra залишилися незмінними. Бензинові версит оснащені четвірками об'ємом 1,6 л (135 к. с.) та 2,0 л (149 к. с.). Гібрид e-Power отримав 136-сильний електродвигун та 1,2-літровий бензиновий генератор на 72 к. с. Він витрачає лише 3,9 л на 100 км.

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