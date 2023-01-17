Новий сімейний седан Nissan показали на фото до прем'єри
Nissan Sentra змінився зовні, а його салон оновили та вдосконалили. Седан запропонований у бензинових та гібридних версіях.
Опубліковано перші фото Nissan Sentra 2023. Седан С-класу пройде планове оновлення та надійде у продаж з весни. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Nissan Sentra розсекретили у Китаї (там модель відома під назвою Sylphy). Практично одночасно з'явилися офіційні та шпигунські знімки седана.
Седан Nissan Sentra впізнається за більш розкосими фарами і збільшеною решіткою радіатора (причому, у гібрида її візерунок дещо інший). Також замінено бампери та ліхтарі автомобіля.
У салоні Nissan Sentra 2023 зазнала змін центральна панель. Там з'явилися круглі вентиляційні дефлектори, замінено частину кнопок та встановлено збільшений тачскрин.
Двигуни Nissan Sentra залишилися незмінними. Бензинові версит оснащені четвірками об'ємом 1,6 л (135 к. с.) та 2,0 л (149 к. с.). Гібрид e-Power отримав 136-сильний електродвигун та 1,2-літровий бензиновий генератор на 72 к. с. Він витрачає лише 3,9 л на 100 км.
Раніше Фокус розповідав про новий Nissahn GT-R 2023. Спорткару освіжили дизайн та покращили аеродинаміку.