Новий Nissan Ariya розіб'ють 400 разів заради створення найбезпечнішого електромобіля у світі

Інженери хочуть зробити Nissan Ariya найбезпечнішим електромобілем на планеті. Для цього модель пройде понад 400 випробувань.

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У Nissan вирішили зосередитися на безпеці своїх нових моделей. Щоб зменшити кількість смертельних ДТП, електрокросовер Ariya пройде понад 400 випробувань. Про це розповіли на сайті бренду.

Інженери хочуть зробити Nissan Ariya найбезпечнішим електромобілем на планеті. Для цього у тестах безпеки зберуть близько 100 параметрів даних.

Ще в 2021 році Nissan представив довгострокову ініціативу Nissan Ambition 2030. Вона має на увазі проходження найсуворіших краш-тестів для всіх нових моделей бренду.

Електромобіль Nissan Ariya зараз зазнає різних комплексних випробувань, зокрема на лобові та бічні зіткнення, а також удари ззаду. Результати довели, що кузов та унікальна конструкція інтер'єру моделі поглинають багато ударів та забезпечують надійний захист водія та пасажирів.

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Інженери групи оцінки пасивної безпеки Nissan вимірюють силу потенційного удару по кузову електромобіля та вузлів конструкції. Датчики фіксують ступінь тяжкості симульованих травм водія та пасажирів.

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Рішення безпеки Nissan лягло в основу концепції розробки більш безпечних автомобілів. Воно передбачає заходи активної та пасивної безпеки пасажирів автомобіля у різних ситуаціях.

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