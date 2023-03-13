Творець суперкарів представив найбезпечніше дитяче автокрісло у світі (фото)

Автокрісло пройшло понад 200 краш-тестів та забезпечує передовий рівень захисту дітей при ДТП. Його рама створена з вуглепластику та енергопоглинаючих сталевих котушок.

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Дизайнер McLaren Френк Стефенсон показав найбезпечніше дитяче автокрісло у світі. Його ціна становить майже тисячу доларів. Про це розповіли на сайті Frank Stephenson Design.

Компанія Frank Stephenson Design займається промисловим дизайном. Останнім проєктом стало дитяче автокрісло Babyark.

Рама автокрісла створена з вуглепластику та енергопоглинаючих сталевих котушок. Захист від бічних ударів забезпечує конструкція, надихнута пластинчастими кістками дятла.

Автокрісло Babyark має міцну конструкцію із захистом від бічних ударів. Фото: Frank Stephenson Design

У підголівнику Babyark використається протиударний полімер D30. Усього автокрісло оснащене 14 вбудованими датчиками, які взаємодіють із додатком для смартфона.

Якщо автокрісло встановлено неправильно, програма повідомить водія про це. Також передбачено попередження про залишену в автомобілі дитину.

У разі ДТП сенсори допоможуть зібрати дані про стан автокрісла. Програма повідомить, чи можна використовувати Babyark повторно.

Автокрісло підходить для дітей зростом до 125 сантиметрів та вагою від 2 до 30 кг. Його можна встановити як у напрямку руху, так і проти руху.

Babyark вже пройшов понад 200 краш-тестів для оцінки ймовірності травм голови та грудної клітки. Результати виявилися вражаючими.

Вуглецеве волокно та сталеві матеріали автокрісла не зношуються з часом. Крім цього передбачено безкоштовну перевірку технічного стану крісла через 10 років після його покупки.

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Babyark вже доступний для попереднього замовлення, а постачання розпочнеться 31 травня 2023 року. Вартість автокрісла складає 990 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford зареєстрували патент на пристрій, який дозволить заряджати декілька електрокарів одночасно за допомогою однієї зарядки.