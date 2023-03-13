Создатель суперкаров представил самое безопасное детское автокресло в мире (фото)

Автокресло прошло более 200 краш-тестов и обеспечивает передовой уровень защиты детей при ДТП. Его рама создана из углепластика и энергопоглощающих стальных катушек.

Related video

Дизайнер McLaren Фрэнк Стефенсон показал самое безопасное детское автокресло в мире. Его цена составляет почти тысячу долларов. Об этом рассказали на сайте Frank Stephenson Design.

Компания Frank Stephenson Design занимается промышленным дизайном. Последним проектом стало детское автокресло Babyark.

Рама автокресла создана из углепластика и энергопоглощающих стальных катушек. Защиту от боковых ударов обеспечивает конструкция, вдохновленная пластинчатыми костями дятла.

Автокресло Babyark имеет прочную конструкцию с защитой от боковых ударов Фото: Frank Stephenson Design

В подголовнике Babyark используется противоударный полимер D30. Всего автокресло оснащено 14 встроенными датчиками, которые взаимодействуют с приложением для смартфона.

Если автокресло установлено неправильно, приложение оповестит водителя об этом. Также предусмотрено предупреждение об оставленном в автомобиле ребенке.

В случа ДТП сенсоры помогут собрать данные о состоянии автокресла. Приложение сообщит, можно ли использовать Babyark повторно.

Автокресло подходит для детей ростом до 125 сантиметров и весом от 2 до 30 кг. Его можно установить как по ходу движения, так и против хода.

Babyark уже прошел более 200 краш-тестов для оценки вероятности травм головы и грудной клетки. Результаты оказались впечатляющими.

Углеродное волокно и стальные материалы автокресла не изнашиваются со временем. Помимо этого предусмотрена бесплатная проверка технического состояния кресла через 10 лет после его покупки.

Важно

Больше никакой грязи в салоне: представлено устройство для чистки обуви в авто (фото)

Babyark уже доступен для предварительного заказа, а поставки начнутся 31 мая 2023 года. Стоимость автокресла составляет 990 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Ford зарегистрировали патент на устройство, которое позволит заряжать несколько электрокаров одновременно при помощи одной зарядки.