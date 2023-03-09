Больше никакой грязи в салоне: представлено устройство для чистки обуви в авто (фото)

Устройство Tidee Ride можно установить в автомобиле менее чем за минуту. Оно легко очищается и не занимает много места.

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Многие водители перед посадкой внутрь часто стряхивают свою обувь. Тем не менее на подошве все еще остается грязь, которая остается в салоне. Устройство Tidee Ride призвано решить эту проблему.

Разработка имеет простой дизайн и легко крепится к двери автомобиля с внутренней стороны. При посадке внутрь достаточно просто вытереть подошву об Tidee Ride.

Устройство легко крепится и снимается Фото: Kickstarter

Чтобы устройство не мешало во время поездки, его можно сложить одним касанием. Оно поставляется с магнитной застежкой, которая держит его закрытым.

Tidee Ride можно вытащить и очистить, просто сняв поддон, который собирает грязь с обуви. Его нельзя использовать в качестве ступеньки, чтобы сесть в автомобиль.

Устройство можно очищать от грязи, просто сняв поддон Фото: Kickstarter

Устройство уже получило нужное финансирование на Kickstarter. Первые спонсоры получат готовый продукт уже к июню этого года.

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Tidee Ride будет доступен в нескольких цветах. Сперва будет предложен только черный вариант за 11 долларов.

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