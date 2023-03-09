Больше никакой грязи в салоне: представлено устройство для чистки обуви в авто (фото)
Устройство Tidee Ride можно установить в автомобиле менее чем за минуту. Оно легко очищается и не занимает много места.
Компания Sunny Solutions Co создала устройство для чистки обуви в автомобиле, которое поможет держать коврики в чистоте. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Многие водители перед посадкой внутрь часто стряхивают свою обувь. Тем не менее на подошве все еще остается грязь, которая остается в салоне. Устройство Tidee Ride призвано решить эту проблему.
Разработка имеет простой дизайн и легко крепится к двери автомобиля с внутренней стороны. При посадке внутрь достаточно просто вытереть подошву об Tidee Ride.
Чтобы устройство не мешало во время поездки, его можно сложить одним касанием. Оно поставляется с магнитной застежкой, которая держит его закрытым.
Tidee Ride можно вытащить и очистить, просто сняв поддон, который собирает грязь с обуви. Его нельзя использовать в качестве ступеньки, чтобы сесть в автомобиль.
Устройство уже получило нужное финансирование на Kickstarter. Первые спонсоры получат готовый продукт уже к июню этого года.Важно
Tidee Ride будет доступен в нескольких цветах. Сперва будет предложен только черный вариант за 11 долларов.
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