Більше ніякого бруду в салоні: представлений пристрій для чищення взуття в авто (фото)

Пристрій Tidee Ride можна встановити в автомобілі менш ніж за хвилину. Він легко очищується та не займає багато місця.

Related video

Компанія Sunny Solutions Co створила пристрій для чищення взуття в автомобілі, який допоможе тримати килимки в чистоті. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Багато водіїв перед посадкою всередину часто струшують своє взуття. Тим не менш, на підошві все ще залишається бруд, який залишається в салоні. Пристрій Tidee Ride має вирішити цю проблему.

Розробка має простий дизайн і легко кріпиться до дверей автомобіля з внутрішньої сторони. Під час посадкт всередину досить просто витерти підошву об Tidee Ride.

Пристрій легко кріпиться та знімається Фото: Kickstarter

Щоб пристрій не заважав під час поїздки, його можна скласти одним дотиком. Його постачають із магнітною застібкою, яка тримає його закритим.

Tidee Ride можна витягнути й очистити, просто знявши піддон, який збирає бруд із взуття. Його не можна використовувати як сходинку, щоб сісти в автомобіль.

Пристрій можна очищати від бруду, просто знявши піддон Фото: Kickstarter

Пристрій уже отримав необхідне фінансування Kickstarter. Перші спонсори отримають готовий продукт уже до червня цього року.

Важливо

Ford готують революційний пристрій, що дозволяє заряджати відразу кілька електрокарів

Tidee Ride буде доступний у кількох кольорах. Спершу запропонують лише чорний варіант за 11 доларів.

Раніше Фокус писав, що Ferrari запатентували реактивну імпульсну систему для збільшення прискорення.