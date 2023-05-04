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Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы до $12 500 (фото)

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Фото: Dacia | Кроссовер Duster похвалили за просторный интерьер

В рейтинг вошли 10 кроссоверов до $12 500, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, которые нравятся их владельцам.

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Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных моделей, которые привлекают своей практичностью и стильным дизайном. Тем не менее выбрать автомобиль с пробегом не так и просто.

Эксперты протестировали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые по их мнению следует обратить внимание.

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Названы самые надежные и самые ненадежные автомобили бизнес-класса возрастом до 20 лет

ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Fullscreen
Nissan Qashqai имеет богатое оснащение и низкий расход топлива
Фото: Nissan

Плюсы:

  • хорошая шумоизоляция;
  • богатое оснащение;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • низкая надежность;
  • жесткая подвеска;
  • плохой задний обзор.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar Fullscreen
Renault Kadjar отличается просторным интерьером
Фото: Renault

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • большой багажник;
  • тихая работа двигателя.

Минусы:

  • низкое качество сборки;
  • плохая плавность работы тормозов;
  • жесткая подвеска.

8. Renault Captur

Renault Captur Fullscreen
Renault Captur предлагает богатое оснащение за бюджетный ценник
Фото: Renault

Плюсы:

  • практичный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • низкое качество сборки;
  • маломощные двигатели;
  • мало места для задних пассажиров.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Fullscreen
Suzuki Ignis имеет просторный интерьер, несмотря на компактные габариты
Фото: Suzuki

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • хорошая маневренность.

Минусы:

  • низкая плавность хода;
  • непредсказуемое рулевое управление;
  • неудобная мультимедийная система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti Fullscreen
Skoda Yeti доступен с множеством двигателей на выбор
Фото: Skoda

Плюсы:

  • приятное управление;
  • просторный интерьер;
  • есть мощные двигатели.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • низкая плавность хода;
  • неудобные задние сиденья.﻿

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 имеет просторный интерьер
Фото: Mazda

Плюсы:

  • просторный интерьер;
  • приятное управление;
  • низкий расход топлива.

Минусы:

  • плохая шумоизоляция;
  • жесткая подвеска;
  • пустой интерьер.

4. Dacia/Renault Duster

Dacia/Renault Duster Fullscreen
Duster завоевал огромную популярность в Украине
Фото: Dacia

Плюсы:

  • низкая стоимость авто;
  • просторный интерьер;
  • отличная проходимость полноприводной версии.

Минусы:

  • ﻿плохое оснащение;
  • низкое качество сборки интерьера;
  • низкий рейтинг безопасности.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Fullscreen
Hyundai Tucson имеет богатое оснащение
Фото: Hyundai

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • бюджетный ценник.

Минусы:

  • пустой интерьер;
  • жесткая подвеска;
  • высокий расход топлива.

2. Kia Sportage

Kia Sportage Fullscreen
Kia Sportage отличается просторным салоном
Фото: Kia

Плюсы:

  • просторный и практичный интерьер;
  • бюджетный ценник;
  • приятное рулевое управление.

Минусы:

  • дизельный двигатель работает шумно;
  • отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.

1. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara имеет приятное управление и просторный салон
Фото: Suzuki

Плюсы:

  • приятное управление;
  • просторный и практичный интерьер;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • ﻿высокий уровень вредных выбросов;
  • дизельный двигатель работает шумно;
  • низкое качество сборки интерьера.

Ранее Фокус писал, что Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) назвал самые небезопасные автомобили 2023 года по итогам новых краш-тестов.