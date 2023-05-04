Британцы назвали лучшие подержанные кроссоверы до $12 500 (фото)
В рейтинг вошли 10 кроссоверов до $12 500, на которые стоит обратить внимание. Эти модели имеют множество плюсов, которые нравятся их владельцам.
Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных моделей, которые привлекают своей практичностью и стильным дизайном. Тем не менее выбрать автомобиль с пробегом не так и просто.
Эксперты протестировали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые по их мнению следует обратить внимание.
ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:
10. Nissan Qashqai
Плюсы:
- хорошая шумоизоляция;
- богатое оснащение;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- низкая надежность;
- жесткая подвеска;
- плохой задний обзор.
9. Renault Kadjar
Плюсы:
- просторный интерьер;
- большой багажник;
- тихая работа двигателя.
Минусы:
- низкое качество сборки;
- плохая плавность работы тормозов;
- жесткая подвеска.
8. Renault Captur
Плюсы:
- практичный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- низкое качество сборки;
- маломощные двигатели;
- мало места для задних пассажиров.
7. Suzuki Ignis
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- хорошая маневренность.
Минусы:
- низкая плавность хода;
- непредсказуемое рулевое управление;
- неудобная мультимедийная система.
6. Skoda Yeti
Плюсы:
- приятное управление;
- просторный интерьер;
- есть мощные двигатели.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- низкая плавность хода;
- неудобные задние сиденья.
5. Mazda CX-5
Плюсы:
- просторный интерьер;
- приятное управление;
- низкий расход топлива.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- жесткая подвеска;
- пустой интерьер.
4. Dacia/Renault Duster
Плюсы:
- низкая стоимость авто;
- просторный интерьер;
- отличная проходимость полноприводной версии.
Минусы:
- плохое оснащение;
- низкое качество сборки интерьера;
- низкий рейтинг безопасности.
3. Hyundai Tucson
Плюсы:
- богатое оснащение;
- бюджетный ценник.
Минусы:
- пустой интерьер;
- жесткая подвеска;
- высокий расход топлива.
2. Kia Sportage
Плюсы:
- просторный и практичный интерьер;
- бюджетный ценник;
- приятное рулевое управление.
Минусы:
- дизельный двигатель работает шумно;
- отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.
1. Suzuki Vitara
Плюсы:
- приятное управление;
- просторный и практичный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокий уровень вредных выбросов;
- дизельный двигатель работает шумно;
- низкое качество сборки интерьера.
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