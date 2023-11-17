Названы лучшие автомобили года по мнению американцев (фото)

Лучшие авто года в Америке выбирают в трех категориях — легковые модели, кроссоверы и пикапы. В каждой из них определили по три финалиста.

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В рамках автошоу в Лос-Анджелесе объявили финалистов конкурса North American Car of the Year ("Североамериканский автомобиль года"). Большинство из них являются электромобилями. Об этом сообщается на сайте премии.

В общей сложности на конкурс заявили 52 новых модели. Победителей назовут 4 января в Мичигане.

Honda Accord Фото: Honda Hyundai Ioniq 6 Фото: Тарас Брязгунов Toyota Prius Фото: Toyota Genesis GV70 Electrified Фото: Hyundai Kia EV9 Фото: Kia Volvo EX30 Фото: Volvo Chevrolet Colorado Фото: General Motors Chevrolet Silverado EV Фото: General Motors Ford Super Duty

По традиции лучшие авто года в Америке выбирают в трех категориях и в каждой из них – по три финалиста. Среди легковых авто за победу поборются Honda Accord, Hyundai Ioniq 6 и Toyota Prius.

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В сегменте кроссоверов финалистами являются Genesis GV70 Electrified, Kia EV9 и Volvo EX30. Среди пикапов лучшими стали Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado EV и Ford Super Duty.

Конкурс North American Car of the Year проводят с 1989 года. Победителей определяет жюри из 50 автожурналистов, представляющих США и Канаду. Они оценивают инновационность, дизайн, динамику, удовольствие от вождения и цену авто. В прошлом году победителями конкурса стали Honda Civic, а также Ford Bronco и Maverick.

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