Названы лучшие автомобили года по мнению японцев (фото)

Новая Toyota Prius — лучший автомобиль 2023 года в Японии. Жюри конкурса отметило яркий дизайн автомобиля и его экономичность.

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Объявлены лауреаты конкурса Car of the Year Japan ("Японский автомобиль года"). Победителей выбрали из 34 разных моделей 2023 и 2024 модельного года. Об этом сообщается на сайте премии.

Лучшее авто года в Японии — новая Toyota Prius. Жюри оценило измененный дизайн гибрида, а также небольшой расход топлива.

BMW X1 стал лучшей иномаркой в Японии Фото: BMW

Гибрид Toyota Prius победил с огромным отрывом: в голосовании он набрал 360 баллов тогда, как ближайший преследователь BMW X1 смог получить только 150 баллов.

Итоги конкурса Car of the Year Japan:

Toyota Prius – 360 баллов. BMW X1 – 150 баллов. Honda ZR-V – 100 баллов. Toyota Alphard/Vellfire – 90 баллов. Nissan Serena – 60 баллов. Mitsubishi Delica Mini – 60 баллов. Subaru Crosstrek – 56 баллов. Abarth Fiat 500e – 42 балла. Volkswagen ID.4 – 24 балла. Maserati Grecale – 18 баллов.

Mitsubishi Delica Mini признали самым красивым авто Фото: прес-служба/Mitsubishi

Также определены победители в разных категориях. Кроссовер BMW X1 признали лучшим импортным авто года, Mitsubishi Delica Mini стал самой красивой машиной, а самым технологичным стал Nissan Serena.

Nissan Serena — самое технологичное авто года в Японии Фото: Nissan

Конкурс Car of the Year Japan проводят с 1980 года: победителей определяет голосванием жюри из японских автожурналистов. В прошлом году лучшими авто года в Японии стали модели-близнецы Nissan Sakura и Mitsubishi ek X.

К слову, недавно назвали финалистов конкурса "Европейский автомобиль года" и большинство из них — электромобили.

Также Фокус сообщал, что лучшие авто года назвали и в США.