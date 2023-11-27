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Авто

Електромобілі правлять бал: названо найкращі авто року в Європі (фото)

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У фінал конкурсу European Car of the Year вийшли сім моделей

За звання найкращого авто року в Європі поборються сім моделей. Шість із них є електромобілями або доступні в електричних версіях.

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Оголошено фіналістів конкурсу European Car of the Year ("Європейський автомобіль року"). Усі вони є електрифікованими. Про це повідомляється на сайті премії.

Загалом у фінал конкурсу European Car of the Year 2024 вийшли сім нових моделей. Серед них — чотири "чистих" електромобілі: седан BYD Seal, а також кросовери Kia EV9, Renault Scenic і Volvo EX30.

Печатка BYD Fullscreen
Печатка BYD
Фото: BYD Auto
BMW 5 серії Fullscreen
BMW 5 серії
Фото: BMW
Kia EV9 Fullscreen
Kia EV9
Фото: Kia
Peugeot e-3008 Fullscreen
Peugeot e-3008
Фото: Stellantis
Renault Scenic Fullscreen
Renault Scenic
Фото: Renault
Toyota C-HR Fullscreen
Toyota C-HR
Фото: Toyota
Volvo EX30 Fullscreen
Volvo EX30
Фото: Volvo
Печатка BYD
BMW 5 серії
Kia EV9
Peugeot e-3008
Renault Scenic
Toyota C-HR
Volvo EX30

Крім того, у двох моделей є електричні та гібридні версії — це нові BMW 5 Series/i5 і Peugeot 3008/e-3008. А кросовер Toyota C-HR запропонований виключно в гібридних модифікаціях.

Переможця оголосять 26 лютого 2024 року. Цьогорічний конкурс є ювілейним, 60-им, адже проводять його з 1964 року.

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Найкращі авто року в Європі визначає журі з 59 автожурналістів, які представляють 22 країни (у 2022 році з журі виключили представників РФ). Минулого року переможцем конкурсу став кросовер Jeep Avenger, також доступний у гібридній та електричній версіях.

До слова, нещодавно назвали і фіналістів премії North American Car of the Year ("Північноамериканський автомобіль року").

Також Фокус розповідав про найбільш ліквідні та неліквідні авто сучасності.