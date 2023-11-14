В Україні помітили новий седан BMW 5 Series 2024 (фото)

Новий BMW 5 Series став більшим, а в його дизайні переважають грані. Седан в Україні доступний у бензинових, дизельних, гібридних та електричних версіях.

Related video

Новий BMW 5 Series нещодавно був презентований у нашій країні, а тепер вийшов на український ринок. Преміальний седан помітили в Одесі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

У BMW 5 Series червоні транзитні номери, тобто автомобіль придбали зовсім недавно і поки що не поставили на облік. Це модифікація BMW 520i вартістю від 1,78 мільйона гривень.

Седан підріс у розмірах

Новий BMW 5 Series G60 серйозно змінився зовні — в його дизайні переважають грані, а решітка радіатора отримала глянсове чорне оздоблення. До того ж, седан помітно підріс — до 5060 мм завдовжки при колісній базі в 2995 мм.

Важливо

У Києві помітили автовоз з рідкісними колекційними спорткарами BMW (фото)

Салон BMW 5 Series 2024 також зазнав змін. На передній панелі встановлено величезний вигнутий дисплей, а важіль 8-ступінчастої автоматичної КПП замінено джойстиком. Седан став просторішим усередині.

BMW 520i оснащений 2,0-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 190 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,1 с і розвинути 230 км/год, а середня витрата пального становить 6,4 л/100 км.

Дизайн авто став більш граненим

Крім того, в Україні доступні 2,0-літровий 197-сильний турбодизель і гібриди, які можна підзарядити, на 299 і 489 к. с. Також на нашому ринку присутні електричні варіанти BMW i5 потужністю 340 і 600 сил.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий 625-сильний кросовер BMW X6 M.

Також ми писали, що в Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes S-Class W140.