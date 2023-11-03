Ціна 5,3 мільйона і 625 сил: В Україні помітили новітній спортивний кросовер BMW (фото)

Спортивний кросовер BMW X6 M Competition оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо на 625 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с і розвинути швидкість до 290 км/год.

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В Україні з'являються нові BMW X6 M 2023. Один із перших заряджених кросоверів з'явився в Харкові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Купе-кросовер BMW X6 на початку нинішнього року пройшов модернізацію разом зі спорідненим X5. Йому змінили дизайн передньої частини — замінили решітку радіатора, фари і бампер. Заряджений BMW X6 M має агресивніший вигляд, ніж стандартна модель.

Купе-кросовер оснащений 625-сильним V8 твін-турбо

У салоні BMW X6 2023 з'явився великий вигнутий дисплей. М-версія також отримала спортивні крісла і кермо.

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На фото потрапила версія BMW X6 M Competition. Вона оснащена 4,4-літровим V8 твін-турбо на 625 к. с. і 750 Нм, який тепер доповнено 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою (вона дає надбавку в потужності на 12 сил).

У салоні встановлено вигнутий дисплей Фото: BMW

Спортивний кросовер BMW здатний розігнатися до 100 км/год за 3,9 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год. Крім того, у авто доопрацьовані підвіска і рульове управління, а також встановлені збільшені гальма. Оснащення охоплює адаптивні амортизатори та активні стабілізатори. Ціна BMW X6 M в Україні стартує з 5,3 млн гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли новітній спортивний універсал BMW.

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