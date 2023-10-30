Спорткар для сім'ї: в Україні з'явився новітній заряджений універсал BMW (фото)

Новий BMW M3 Touring оснащений 510-сильною шісткою і здатний розігнатися до 100 км/год лише за 3,6 с. Разом з тим, в універсала просторий салон і великий багажник.

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Новий BMW M3 Touring приїхав у нашу країну на німецьких транзитних номерах. Це означає, що, найімовірніше, його придбали в Німеччині і незабаром поставлять на облік в Україні.

BMW M3 Touring оснащений 510-сильним турбомотором

Універсал BMW M3 вже доступний на нашому ринку офіційно. Його ціна стартує з 3,83 мільйона гривень.

Нагадаємо, що новий BMW M3 Touring — більш практична версія моделі в кузові універсал. Її салон просторіший, ніж у седана, а об'єм багажника становить 500-1500 л.

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Заряджений універсал BMW оснащений 3,0-літровою бітурбошісткою на 510 к. с. і 650 Н∙м. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 с, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 280 км/год.

Універсал розганяється до 100 км/год лише за 3,6 с Фото: BMW

Модель пропонують виключно з 8-ступінчастою автоматичною КПП і повним приводом. У BMW M3 Touring доопрацьовані підвіска і рульове управління, а також збільшені гальма.

Відрізнити спортивний варіант від стандартного BMW 3 Series Touring можна за величезною решіткою радіатора, обважуванням, розширеними крилами і 19-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

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