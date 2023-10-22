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Авто

Агресивний дизайн і 460 сил: в Україні з'явився новітній спорткар BMW (фото)

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Новий BMW M2 привезли зі США

Спорткар BMW M2 оснащений 3,0-літровою турбошестеркою потужністю 460 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути швидкість до 285 км/год.

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В Україну приїхав новий BMW M2 2023. Перше купе другого покоління з'явилося в Харкові. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Новий BMW M2 G87 вже доступний для замовлення в Україні за ціною від 3,1 млн гривень. Втім, конкретно цей автомобіль ввезено в нашу країну неофіційно.

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Спорткар відновили після ДТП

Перед нами — авто зі США після ДТП. Це перший розбитий BMW M2 2023 — спорткар потрапив в аварію навесні нинішнього року під час доставки клієнту.

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"Биток" BMW M2 виставили на аукціон, де його придбали й доставили в Україну. Судячи з фото, спорткар BMW уже відновлений.

Новий BMW M2 2023 оснащений 3,0-літровою турбошісткою від старшого купе M4. Вона розвиває 460 к. с. і має крутний момент 550 Н∙м.

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Новий BMW M2 оснащений 460-сильною турбошісткою
Фото: BMW

Купе BMW M2 здатне розігнатися до 100 км/год за 4,1 с, а його максимальна швидкість може бути обмежена 250 або 285 км/год. На вибір запропоновані 6-ступінчаста механічна або 8-ступінчаста автоматична КПП. Також доопрацьовано ходову та гальма авто.

Від стандартного BMW 2 Series заряджена версія відрізняється серйозно розширеними крилами, обвісом і заднім спойлером. У салоні встановлено спортивні сидіння та кермо.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився перший електромобіль Rolls-Royce.

Також ми писали, що на український ринок вийшов новий Volkswagen Touareg.