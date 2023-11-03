Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Цена 5,3 миллиона и 625 сил: В Украине заметили новейший спортивный кроссовер BMW (фото)

BMW X6 M 2023, BMW X6 M, новый BMW X6 M, BMW X6, новый BMW X6, кроссовер BMW
BMW X6 M прошел модернизацию

Спортивный кроссовер BMW X6 M Competition оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо на 625 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с и развить скорость до 290 км/ч.

Related video

В Украине появляются новые BMW X6 M 2023. Один из первых заряженных кроссоверов появился в Харькове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Купе-кроссовер BMW X6 в начале нынешнего года прошел модернизацию вместе с родственным X5. Ему изменили дизайн передней части – заменили решетку радиатора, фары и бампер. Заряженный BMW X6 M выглядит агрессивнее стандартной модели.

BMW X6 M, BMW X6 M 2023, новый BMW X6 M, BMW X6, новый BMW X6, кроссовер BMW Fullscreen
Купе-кроссовер оснащен 625-сильным V8 твин-турбо

В салоне BMW X6 2023 появился большой изогнутый дисплей. М-версия также получила спортивные кресла и руль.

Важно
Их выпустили всего 10: в Украину привезли мощный суперкар Mercedes короля Бахрейна (фото)
Их выпустили всего 10: в Украину привезли мощный суперкар Mercedes короля Бахрейна (фото)

На фото попала версия BMW X6 M Competition. Она оснащена 4,4-литровым V8 твин-турбо на 625 л. с. и 750 Нм, который теперь дополнен 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой (она дает прибавку в мощности на 12 сил).

BMW X6 M 2023, BMW X6 M, новый BMW X6 M, BMW X6, новый BMW X6, кроссовер BMW Fullscreen
В салоне установлен изогнутый дисплей
Фото: BMW

Спортивный кроссовер BMW способен разогнаться до 100 км/ч за 3,9 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 либо 290 км/ч. Кроме того, у авто доработаны подвеска и рулевое управление, а также установлены увеличенные тормоза. Оснащение включает адаптивные амортизаторы и активные стабилизаторы. Цена BMW X6 M в Украине стартует с 5,3 млн гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину привезли новейший спортивный универсал BMW.

Также мы писали, что в нашей стране появился новый BMW M2 2023.