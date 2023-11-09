У Києві помітили автовоз з рідкісними колекційними спорткарами BMW (фото)

BMW Z3 M та M3 давно стали одними з найбажаніших спортивних моделей серед шанувальників німецького бренду. Ці спорткари мають задній привід і потужні атмосферні двигуни.

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Усі три автомобілі є дуже рідкісними моделями, особливо в Україні. Обидва BMW M3 мають кузов кабріолет, а BMW Z3 M — родстер.

Кожен з трьох спорткарів коштує в Європі десятки тисяч євро Фото: с сайта ТопЖыр

BMW Z3 випускали з 1995 до 2002 року. Загалом було випущено 279 273 родстери цієї моделі.

BMW Z3 M є зарядженою версією спорткара. Зовні вона відрізняється від стандартної моделі більш агресивним кузовним обвісом і чотирма вихлопними патрубками ззаду.

BMW Z3 M був випущений обмеженим тиражем Фото: BMW

Родстер оснащений 3,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 325 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,3 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

BMW Z3 M є дуже популярним серед колекціонерів. У Європі середня вартість цієї моделі становить близько 70 000 євро (74 834 долари).

BMW M3 Cabrio E36 і E46 також є рідкісними спорткарами. Було випущено набагато менше кабріолетів, ніж купе.

Під капотом BMW M3 E36 Cabrio встановлено 3,0-літровий атмосферний двигун потужністю 286 к.с. і 320 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою "механікою". Модель здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 6,2 секунди та розвивати швидкість до 250 км/год.

BMW M3 E36 Cabrio оснащений 286-сильним двигуном Фото: BMW

BMW M3 E46 Cabrio оснащений 3,2-літровим атмосферним двигуном потужністю 343 к.с. і 365 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.

BMW M3 E46 Cabrio потужніший за свого попередника Фото: BMW

Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,5 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год.

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У Європі ціни на BMW M3 Cabrio в кузовах E36 і E46 варіюється від 35 000 до 65 000 євро (від 37 414 до 69 482 долари) залежно від стану авто. Ці моделі сильно подорожчали за останні кілька років.

Раніше Фокус розповів, що в Києві знайдено дуже рідкісний кабріолет Maserati Biturbo Spyder 1989 року.