В Україні помітили автовоз із дуже рідкісними спорткарами Mercedes 90-х (фото)

Автовоз перевозив спорткари Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" і CL70 AMG. Ці моделі оснащені потужними двигунами та мають розкішні інтер'єри.

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У Львові помітили автовоз із преміальними спортивними автомобілями. Він перевозив дуже рідкісні Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" і CL70 AMG. Про це повідомили на сайті ТопЖир.

Помічений на автовозі Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" був першим випущеним екземпляром у кузові R129. У 1993 році вартість такого авто становила 100 000 доларів.

Цей Mercedes-Benz RENNtech 500SL 6.0 "SLammer" пофарбований у чорний колір Фото: supercars_ua

Від стандартного Mercedes-Benz 500SL ця модифікація вирізняється агресивнішим кузовним обвісом з компактним заднім спойлером. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски чорного кольору.

Під капотом встановлено 6-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 381 к.с. Спорткар здатний розвивати швидкість до 250 км/год.

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Другий автомобіль також викликає інтерес. Це Mercedes-Benz CL70 AMG, який було випущено обмеженим накладом лише у 18 екземплярів. Цю модель могли купити тільки найвідданіші клієнти бренду.

Mercedes-Benz CL70 AMG могли купити тільки обрані клієнти бренду Фото: supercars_ua

Спорткар пофарбований у сріблястий колір. Також на авто встановлено фірмові колісні диски AMG.

Mercedes-Benz CL70 AMG оснащений 7,1-літровим атмосферним двигуном V12 потужністю 496 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

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