В Україні помітили новітній спорткар Chevrolet Corvette з яскравим тюнінгом (фото)

Chevrolet Corvette C8 є одним із найдоступніших середньомоторних спорткарів у світі. Версія Stingray оснащена 502-сильним двигуном і здатна розганятися до сотні всього за 3,5 секунди.

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У Києві помітили спорткар Chevrolet Corvette Stingray C8. Автомобіль отримав стильний тюнінг з деталями з кованого карбону. Знімки авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette Stingray C8 випускається з 2020 року. Це покоління спорткара вперше отримало середньомоторне компонування.

Помічений у Києві автомобіль пофарбований у яскравий помаранчевий колір Amplify Orange. Зовнішній вигляд доповнюють чорні колісні диски та декоративні смуги.

Ззаду встановлено антикрило і чотири вихлопні патрубки. Крім цього дах авто пофарбовано в контрастний чорний колір.

Також спорткар отримає нові аеродинамічні елементи з кованого карбону. Вони мають незвичайний візуальний ефект, схожий на напилення.

Chevrolet Corvette Stingray C8 оснащений 6,2-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 502 к.с. і 637 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить 312 км/год.

Раніше Фокус писав, що в Києві на паркінгу сфотографували раритетний Aston Martin Vanquish 2004 року.