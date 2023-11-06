В Украине заметили новейший спорткар Chevrolet Corvette с ярким тюнингом (фото)

Chevrolet Corvette C8 является одним из самых доступных среднемоторных спорткаров в мире. Версия Stingray оснащена 502-сильным двигателем и способна разгоняться до сотни всего за 3,5 секунды.

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В Киеве заметили спорткар Chevrolet Corvette Stingray C8. Автомобиль получил стильный тюнинг с деталями из кованого карбона. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Chevrolet Corvette Stingray C8 выпускается с 2020 года. Это поколение спорткара впервые получило среднемоторную компоновку.

Замеченный в Киеве автомобиль окрашен в яркий оранжевый цвет Amplify Orange. Внешний вид дополняют черные колесные диски и декоративные полосы.

Сзади установлено антикрыло и четыре выхлопных патрубка. Помимо этого крыша авто окрашена в контрастный черный цвет.

Также спорткар получит новые аэродинамичные элементы из кованого карбона. Они обладают необычным визуальным эффектом, похожим на напыление.

Chevrolet Corvette Stingray C8 оснащен 6,2-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 312 км/ч.

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