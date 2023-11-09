В Киеве заметили автовоз с редкими коллекционными спорткарами BMW (фото)

BMW Z3 M и M3 давно стали одними из самых желанных спортивных моделей среди поклонников немецкого бренда. Эти спорткары имеют задний привод и мощные атмосферные двигатели.

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В Киеве заметили автовоз с редкими спорткарами. Он перевозил классические модели BMW Z3 M, а также M3 E36 и E46. Снимки авто опубликовали на сайте ТопЖир.

Все три автомобиля являются очень редкими моделями, особенно в Украине. Оба BMW M3 имеют кузов кабриолет, а BMW Z3 M — родстер.

Каждый из трех спорткаров стоит в Европе десятки тысяч евро Фото: с сайта ТопЖыр

BMW Z3 выпускался с 1995 до 2002 года. Всего было выпущено 279 273 родстера этой модели.

BMW Z3 M является заряженной версией спорткара. Внешне она отличается от стандартной модели более агрессивным кузовным обвесом и четырьмя выхлопными патрубками сзади.

BMW Z3 M был выпущен ограниченным тиражом Фото: BMW

Родстер оснащен 3,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 325 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,3 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

BMW Z3 M является очень популярным среди коллекционеров. В Европе средняя стоимость этой модели составляет около 70 000 евро (74 834 доллара).

BMW M3 Cabrio E36 и E46 также являются редкими спорткарами. Было выпущено гораздо меньше кабриолетов, чем купе.

Под капотом BMW M3 E36 Cabrio установлен 3,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 286 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". Модель способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды и развивать скорость до 250 км/ч.

BMW M3 E36 Cabrio оснащен 286-сильным двигателем Фото: BMW

BMW M3 E46 Cabrio оснащен 3,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 343 л.с. и 365 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

BMW M3 E46 Cabrio мощнее своего предшественника Фото: BMW

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,5 секунды. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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В Европе цены на BMW M3 Cabrio в кузовах E36 и E46 варьируется от 35 000 до 65 000 евро (от 37 414 до 69 482 доллара) в зависимости от состояния авто. Эти модели сильно подорожали за последние несколько лет.

Ранее Фокус рассказал, что в Киеве найден очень редкий кабриолет Maserati Biturbo Spyder 1989 года.