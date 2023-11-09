Единственный в Украине: в Киеве обнаружен редчайший итальянский спорткар 80-х (видео)

Всего выпущено лишь 3076 кабриолетов Maserati Biturbo Spyder. Спорткар оснащен турбированным V6 и способен развить скорость около 230 км/ч.

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В Киеве найден очень редкий кабриолет Maserati Biturbo Spyder 1989 года. Раритетный спорткар стоит на одной из столичных парковок. Фото и видео автомобиля опубликовал блогер Roma Urraco.

Спорткар оснащен 2,8-литровым V6 твин-турбо Фото: Roma Urraco

По его словам, такой Maserati Biturbo Spyder – один-единственный на всю Украину. Ранее он принадлежал бывшему депутату Киевсовета Александру Пабату.

С виду Maserati Biturbo Spyder весьма неприметный, ведь у него сдержанный дизайн. Состояние автомобиля не самое лучшее – так, его стекло залеплено скотчем. Впрочем, спорткар не ржавый, а его кожаный салон с деревянными вставками неплохо сохранился.

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Maserati Spyder из семейства Biturbo производили с 1984 по 1994 годы и всего выпустили 3076 авто. Конкретно это авто относится ко второй серии модели – таких кабриолетов собрали лишь 912.

Maserati Biturbo Spyder в разное время оснащали турбированными V6 объемом 2,0 л (180-245 л. с.), 2,5 л (188 и 192 л. с.) и 2,8 л (225 и 250 л. с.). Конкретно у этого авто 2,8-литровый мотор. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить скорость около 230 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве видели заряженный тюнингованный Porsche Panamera.

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