В Украине заметили заряженный Porsche Panamera с ярким тюнингом (фото)

HAMANN предлагал несколько пакетов доработок для Porsche Panamera. Этот автомобиль окрашен в черный цвет, который дополнен контрастными деталями оранжевого цвета.

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В Киеве заметили фастбэк Porsche Panamera 2011 года выпуска в заряженной версии Turbo. Автомобиль получил тюнинг от ателье HAMANN. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Panamera первого поколения выпускался с 2009 до 2016 года. Эта модель предлагает высокий уровень роскоши и характеристики спорткара.

Обвес от HAMANN состоит из множества новых деталей. Они включают более агрессивные бамперы, измененный капот и широкие крылья.

Замеченный в Киеве Porsche Panamera Turbo окрашен в черный глянцевый цвет. Внешний вид дополняют черные легкосплавные колесные диски и оранжевые акценты на кузове.

В пакет доработок включены новые колесные диски Фото: Topcars UA

Сзади размещены новые выхлопные патрубки, которые расположены посередине. На багажнике есть активное антикрыло.

Porsche Panamera Turbo оснащен 4,8-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 500 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 303 км/ч.

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