Четыре дисплея и обивка без кожи: интерьер Porsche Panamera 2024 показали до премьеры

Новый Porsche Panamera получит модернизированный интерьер с множеством сенсорных органов управления. Модель предложат только с гибридными силовыми установками.

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Фастбэк Porsche Panamera третьего поколения готовится к мировой премьере, которая состоится 24 ноября. Новинка получит измененный интерьер с минимальным количеством физических кнопок. Снимки опубликовали на сайте бренда.

Интерьер нового Porsche Panamera выполнен в стиле электромобиля Taycan. От многих традиционных органов управления решили отказаться, заменив их на три дисплея.

Спереди находится 12,6-дюймовая панель приборов, которая дополнена центральным сенсорным экраном. Также предусмотрен отдельный дисплей для переднего пассажира.

Спереди установлены три дисплея Фото: Porsche

Внутри можно найти регулируемые вентиляционные отверстия и отсек для хранения вещей. Есть и два подстаканника, которые расположены между водителем и передним пассажиром.

Для задних пассажиров доступен отдельный дисплей. Он позволяет управлять различными настройками, включая мультимедиа, навигацию и контурную подсветку интерьера.

Задние пассажиры имеют доступ к отдельному дисплею Фото: Porsche

Также новая модель будет доступна в роскошной версии Executive с удлиненной колесной базой. Она предлагает увеличенное пространство для ног задних пассажиров и более комфортные сиденья.

Еще одним нововведением станет появление нового варианта обивки интерьера без использования кожи. Он включается в себя ткани Race-Tex и Pepita.

Селектор передач теперь находится справа от руля. Благодаря этому увеличилось пространство между передними сиденьями.

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