Новый Porsche 911 2024 полностью рассекретили до премьеры (фото)

Спорткар Porsche 911 получит запланированное обновление, которое включает в себя множество улучшений. Новинка предложит расширенный список оснащения и некоторые технические доработки.

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Обновленный спорткар Porsche 911 2024 модельного года впервые заметили во время тестов почти без камуфляжа. Новинка получит измененный дизайн и несколько внутренних улучшений. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Тестовый прототип имеет несколько отличий от текущей модели. Обновленный Porsche 911 GTS получит другие воздухозаборники в переднем бампере и новые фары.

Передние фары получил новую графику Фото: Motor1.com

Сзади можно заметить новый фиксированный спойлер и измененный диффузор. Задняя оптика также немного изменится в сравнении с текущей моделью.

Сзади появился новый фиксированный спойлер Фото: Motor1.com

Ожидается, что обновленный Porsche 911 GTS получит доработанную выхлопную систему. Помимо этого будет расширен список стандартного оснащения.

Еще одним важным изменением может стать появление гибридной модификации модели. Электромотор дополнит бензиновый двигатель, что не только позволит сократить количество вредных выбросов, но и увеличит суммарную мощность.

Напомним, что текущий Porsche 911 GTS оснащен 3,0-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 480 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 309 км/ч.

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Обновленный Porsche 911 может дебютировать уже в конце 2023 года. Старт продаж спорткара запланирован на начало следующего года.

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