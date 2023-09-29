Огромный спойлер и 620 сил: Porsche представили экстремальный гоночный суперкар (фото)

Porsche 911 GT3 R Rennsport будет выпущен ограниченным тиражом в 77 экземпляров. Суперкар получил 620-сильный двигатель, который способен раскручиваться до 9400 об/мин.

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Суперкар Porsche 911 получил новую экстремальную модификацию GT3 R Rennsport. На нем можно ездить только по гоночному треку. Об этом рассказали на сайте бренда.

Porsche 911 GT3 R Rennsport отличается новым кузовным обвесом. Спереди появился массивный карбоновый сплиттер и измененный капот.

Цвет фар можно настраивать вручную Фото: Porsche

Сзади установлено огромное антикрыло в стиле культового Porsche 935/77, который принес компании седьмую победу в общем зачете в гонке "24 час Ле-Мана" в 1978 году. Вместо боковых зеркал заднего вида появились камеры.

Заднее антикрыло вдохновлено культовым Porsche 935/77 Фото: Porsche

В отличие от стандартного Porsche 911 GT3 R версия Rennsport не ограничен правилами FIA. Внутри установлен каркас безопасности, а от пассажирского сиденья решили избавиться, чтобы снизить вес.

Внутри нет кондиционера, но есть вентиляция сиденья Фото: Porsche

Суперкар получил 18-дюймовые колесные диски BBS с центральной гайкой. Они обуты в гоночные шины Michelin.

Porsche 911 GT3 R Rennsport оснащен 4,2-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 620 л.с. Он работает в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой переключения передач.

Двигатель может заправляться топливом E25, биоэтанолом или полностью экологичным бензином eFuel. Вся мощность передается только на задние колеса.

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Всего будет выпущено 77 экземпляров Porsche 911 GT3 R Rennsport. Начальная стоимость суперкара составляет 1 046 000 долларов.

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