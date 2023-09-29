Масивний спойлер і 620 сил: Porsche представили екстремальний перегоновий суперкар (фото)

Porsche 911 GT3 R Rennsport буде випущено обмеженим тиражем у 77 екземплярів. Суперкар отримав 620-сильний двигун, який здатний розкручуватися до 9400 об/хв.

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Суперкар Porsche 911 отримав нову екстремальну модифікацію GT3 R Rennsport. На ньому можна їздити тільки по перегоновому треку. Про це розповіли на сайті бренду.

Porsche 911 GT3 R Rennsport відрізняється новим кузовним обвісом. Спереду з'явився масивний карбоновий сплітер і змінений капот.

Колір фар можна налаштовувати вручну Фото: Porsche

Ззаду встановлено величезне антикрило в стилі культового Porsche 935/77, який приніс компанії сьому перемогу в загальному заліку в перегонах "24 година Ле-Мана" в 1978 році. Замість бічних дзеркал заднього виду з'явилися камери.

Заднє антикрило натхненне культовим Porsche 935/77 Фото: Porsche

На відміну від стандартного Porsche 911 GT3 R версія Rennsport не обмежена правилами FIA. Усередині встановлено каркас безпеки, а пасажирського сидіння вирішили позбутися, щоб знизити вагу.

Всередині немає кондиціонера, але є вентиляція сидіння Фото: Porsche

Суперкар отримав 18-дюймові колісні диски BBS з центральною гайкою. Вони взуті в перегонові шини Michelin.

Porsche 911 GT3 R Rennsport оснащений 4,2-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 620 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою секвентальною коробкою перемикання передач.

Двигун може заправлятися паливом E25, біоетанолом або повністю екологічним бензином eFuel. Уся потужність передається тільки на задні колеса.

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Загалом буде випущено 77 екземплярів Porsche 911 GT3 R Rennsport. Початкова вартість суперкара становить 1 046 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche представили унікальний електромобіль Taycan Turbo S.