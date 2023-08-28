Електромобіль Porsche Taycan перетворили на витвір мистецтва (фото)

Китайський художник Дін Йі перетворив Porsche Taycan Turbo S на своє полотно. Малюнки хрестів з'явилися як зовні, так і всередині електромобіля.

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Porsche представили унікальний Porsche Taycan Turbo S. Електромобіль отримав незвичайне оформлення екстер'єру та інтер'єру. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Цей Porsche Taycan Turbo S створений спільно з китайським художником Діном Йі. Він відомий своєю фірмовою технікою малювання хрестів.

Зовнішній вигляд цього Porsche Taycan Turbo S допрацював Дін Йі Фото: Porsche

Електрокар пофарбований у блакитний колір 914Olympblue з програми Paint to Sample. Зовні художник розмалював капот, спойлер і бічні дзеркала заднього огляду.

Малюнки з'явилися на капоті, спойлері та бічних дзеркалах заднього огляду Фото: Porsche

В інтер'єрі також є кілька унікальних елементів. На дверних панелях і приладовій панелі з'явилися малюнки хрестів.

Всередині також є кілька малюнків Фото: Porsche

Вся технічна частина цього Porsche Taycan Turbo S залишилася недоторканою. Художник і автовиробник зосередилися тільки на зовнішньому вигляді електромобіля.

Porsche Taycan Turbo S оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 761 к.с. і 1050 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

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Відомо, що цей автомобіль дістанеться художнику. Він заявив, що їздитиме на ньому вулицями Шанхая.

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