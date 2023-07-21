Новітній суперкар McLaren перетворили на витвір мистецтва (фото)

McLaren Artura став ще більш екстравагантним завдяки унікальному оформленню кузова. Гібридний суперкар здатний набирати першу сотню за 3 секунди та розвивати швидкість 330 км/год.

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Німецький художник Севін Паркер перетворив гібридний суперкар McLaren Artura на яскравий артоб'єкт. Він використав кузов авто як своє полотно. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Севін Паркер описує себе як "сучасний художник-самоучка". Він пише картини в стилі абстракціонізм і є доволі популярним у Європі.

Художник об'єднав дві свої головні пристрасті — мистецтво та автомобілі Фото: McLaren

McLaren Artura є втіленням майбутніх суперкарів бренду. Саме тому на його основі й було створено цей яскравий артоб'єкт.

Спочатку суперкар був пофарбований у жовтий колір. Щоб зробити автомобіль унікальним, художник використав поєднання синього, рожевого та жовтого кольорів.

Суперкар буде показаний на різних виставках Фото: McLaren

Унікальний McLaren Artura буде показаний на різних заходах зі всього світу. Одним з майданчиків для суперкара стане ART Basel у Маямі.

McLaren Artura оснащений гібридною силовою установкою з 3,0-літровим двигуном V6 і електромотором сумарною потужністю 680 к.с. і 720 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

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Суперкар доступний одразу на кількох континентах. Початкова ціна становить 237 500 доларів.

Раніше Фокус розповів, що Porsche 911 Turbo 80-х років використовували для оригінального артпроєкту в Барселоні.