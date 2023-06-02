Porsche представили дивний "шипастий" електромобіль (фото)

Незвичайний артоб'єкт не призначений для повсякденних поїздок. Художник заявив, що скульптура має "встановити правила того, як наближатися до об'єкта, поверхню якого покривають шипи".

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Спортивний електромобіль Porsche Taycan перетворили на незвичайний артоб'єкт. Робота належить шведському художнику Фабіану Бергмарку Несману. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На заході Porsche Scopes у Стокгольмі показали незвичайний Porsche Taycan "Assasin" з 73 шипами на кузові. Вони сильно перетворюють зовнішній вигляд електромобіля.

Кузов авто пофарбований у сріблястий колір. Шипи можна знайти на капоті, бамперах, крилах, дверях, даху та багажнику.

Шипи можна знайти на капоті, бамперах, крилах, дверях, даху та багажнику Фото: instagram.com/fabianbergmarknasman

Шведський художник часто створює різні скульптури з шипами, рогами та колючками. Porsche Taycan не став винятком.

Бергмарк Насман заявив, що артоб'єкт покликаний "встановити правила того, як наближатися до об'єкта, поверхню якого покривають шипи". Художник зазначив, що його скульптури "вагаються між природним та неприродним".

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Незвичайний Porsche Taycan знаходився серед штучного ставка, оточеного мохом, травою та туманом. Захід проходив на території колишньої теплоцентралі Värmeverket площею 5000 квадратних метрів.

Porsche Taycan знаходився посеред штучного ставка Фото: Porsche

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