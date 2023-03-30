Пальто для авто: старі Porsche 911 перетворили на дуже незвичайні артоб'єкти (фото)

Художник Тьяго Талманн обшив старовинні Porsche 911 Turbo різними видами тканин. Іспанець створив три різні "пальта" для вінтажних спорткарів.

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Культові Porsche 911 Turbo 80-х років використовували для оригінального артпроекту у Барселоні. Спорткар доопрацював відомий іспанський художник Тьяго Талманн. Фото автомобілів з'явилися на сторінці журналу Architecture & Design у Facebook.

Ворсиста тканина нагадує килим

Тьяго Талманн пошив для Porsche 911 Turbo своєрідні "костюми". Кузова авто він обтягнув різними тканинами, залишивши недоторканими лише скло, фари та пластикові деталі на бамперах.

Два автомобілі обшиті вельветом

Один з Porsche 911 Turbo виглядає так, ніби обшитий ворсистим килимом. Два інші спорткари отримали "пальто" з білого та різнокольорового вельвету.

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Художник заявив, що створення незвичайних артоб'єктів його надихнула лаунжзона на виставці Art Basel, де використовували подібні тканини.

Автомобілі виставили у Барселоні

Примітно, що Porsche 911 Turbo першого покоління досить недешеві, адже вважаються цінними колекційними моделями. Усього з 1976 по 1989 роки випущено трохи більше 20 000 таких авто та їх оснащували турбомоторами потужністю від 260 до 330 л. с.

Раніше подібним чином авто тюгнінгували і в Україні — у Львові ВАЗ-2101 обшили справжнім килимом.

Також Фокус повідомляв, що Suzuki Jimny отримав тюнінг у дусі старого Jeep Cherokee.