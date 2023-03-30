Пальто для авто: старые Porsche 911 превратили в очень необычные арт-объекты (фото)

Художник Тьяго Талманн обшил старинные Porsche 911 Turbo разными видами тканей. Испанец создал три разных "пальто" для винтажных спорткаров.

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Культовые Porsche 911 Turbo 80-х годов использовали для оригинального арт-проекта в Барселоне. Спорткары доработал известный испанский художник Тьяго Талманн. Фото автомобилей появились на странице журнала Architecture & Design в Facebook.

Ворсистая ткань напоминает ковер

Тьяго Талманн пошил для Porsche 911 Turbo своеобразные "костюмы". Кузова авто он обтянул различными тканями, оставив нетронутыми только стекла, фары и пластиковые детали на бамперах.

Два авто обшиты вельветом

Один из Porsche 911 Turbo выглядит так, будто обшит ворсистым ковром. Два других спорткара получили "пальто" из белого и разноцветного вельвета.

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Художник заявил, что на создание необычных арт-объектов его вдохновила лаунж-зона на выставке Art Basel, где использовали подобные ткани.

Автомобили выставили в Барселоне

Примечательно, что Porsche 911 Turbo первого поколения довольно-таки недешевые, ведь считаются ценными коллекционными моделями. Всего с 1976 по 1989 годы выпущено немногим более 20 000 таких авто и их оснащали турбомоторами мощностью от 260 до 330 л. с.

Ранее подобным образом авто тюгнинговали и в Украине – во Львове ВАЗ-2101 обшили настоящим ковром.

Также Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил тюнинг в духе старого Jeep Cherokee.