Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Пальто для авто: старые Porsche 911 превратили в очень необычные арт-объекты (фото)

Порше 930, арт-объект, Porsche 911 Turbo, Porsche 911
Porsche 911 Turbo обшили тканью

Художник Тьяго Талманн обшил старинные Porsche 911 Turbo разными видами тканей. Испанец создал три разных "пальто" для винтажных спорткаров.

Related video

Культовые Porsche 911 Turbo 80-х годов использовали для оригинального арт-проекта в Барселоне. Спорткары доработал известный испанский художник Тьяго Талманн. Фото автомобилей появились на странице журнала Architecture & Design в Facebook.

Порше 911 Турбо, арт-объект, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Fullscreen
Ворсистая ткань напоминает ковер

Тьяго Талманн пошил для Porsche 911 Turbo своеобразные "костюмы". Кузова авто он обтянул различными тканями, оставив нетронутыми только стекла, фары и пластиковые детали на бамперах.

авто в чехле, арт-объект, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Fullscreen
Два авто обшиты вельветом

Один из Porsche 911 Turbo выглядит так, будто обшит ворсистым ковром. Два других спорткара получили "пальто" из белого и разноцветного вельвета.

Важно
Авто из мультфильма "Тачки" воссоздали в реальной жизни (видео)
Авто из мультфильма "Тачки" воссоздали в реальной жизни (видео)

Художник заявил, что на создание необычных арт-объектов его вдохновила лаунж-зона на выставке Art Basel, где использовали подобные ткани.

Porsche 930 Turbo, арт-объект, Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Fullscreen
Автомобили выставили в Барселоне

Примечательно, что Porsche 911 Turbo первого поколения довольно-таки недешевые, ведь считаются ценными коллекционными моделями. Всего с 1976 по 1989 годы выпущено немногим более 20 000 таких авто и их оснащали турбомоторами мощностью от 260 до 330 л. с.

Ранее подобным образом авто тюгнинговали и в Украине – во Львове ВАЗ-2101 обшили настоящим ковром.

Также Фокус сообщал, что Suzuki Jimny получил тюнинг в духе старого Jeep Cherokee.