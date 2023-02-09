В Індії кросовер BMW X7 перетворили на шедевр мистецтва (фото)
Великий семимісний кросовер перетворили на арт-об'єкт. Він став частиною Індійського мистецького ярмарку 2023 року.
На Індійському художньому ярмарку 2023 показали єдиний у своєму роді BMW X7. Кросовер отримав незвичайне забарвлення, яке одночасно нагадує космос та людське тіло. Про це повідомили на сайті BMW Blog.
Автомобіль прикрасила художниця Девіка Сундар. Вона виграла комісію "Майбутнє народжене мистецтвом", і отримала шанс проявити себе.
У BMW назвали забарвлення цього X7 "Безмежним". За словами художниці, він поєднує людське тіло, космос і океан в уявний всесвіт.
Кросовер зібрали на заводі в Ченнаї. Він має модифікацію xDrive40i з 21-дюймовими колісними дисками.
Індійський художній ярмарок 2023 року завершиться 12 лютого. Новий седан BMW 7 Series також бере участь у виставці.Важливо
В Індії 2022 виявився вкрай успішним для BMW. У країні минулого року зареєстрували рекордний продаж. Постачання клієнтам збільшилося на 36,8% до 11 268 автомобілів.
Раніше Фокус писав, що італійський архітектор та художниця Еліза Чана Чеккетті створила арт-кар на основі Lamborghini Aventador SVJ за 700 тисяч доларів.