В Индии кроссовер BMW X7 превратили в шедевр искусства (фото)

Большой семиместный кроссовер превратили в арт-объект. Он стал частью Индийской художественной ярмарки 2023 года.

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На Индийской художественной ярмарке 2023 года показали единственный в своем роде BMW X7. Кроссовер получил необычный окрас, который одновременно напоминает космос и человеческое тело. Об этом сообщили на сайте BMW Blog.

Автомобиль разукрасила художница Девика Сундар. Она выиграла комиссию "Будущее рождено искусством", и получила шанс проявить себя.

[ + – ] BMW X7 стал частью Индийской художественной ярмарки в 2023 году Фото: BMW

В BMW назвали окрас этого X7 "Безграничным". По словам художницы, он сочетает человеческое тело, космос и океан в воображаемую вселенную.

[ + – ] BMW X7 использовали в качестве холста для необычной картины Фото: BMW

Кроссовер собрали на заводе в Ченнаи. Он имеет модификацию xDrive40i с 21-дюймовыми колесными дисками.

Индийская художественная ярмарка 2023 завершится 12 февраля. Новый седан BMW 7 Series также участвует в выставке.

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В Индии 2022 год оказался крайне успешным для BMW. В стране в прошлом году были зарегистрированы рекордные продажи. Поставки клиентам увеличились на 36,8% до 11 268 автомобилей.

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