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Новейший суперкар McLaren превратили в произведение искусства (фото)

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Фото: McLaren | Суперкар украсил немецкий художник Севин Паркер

McLaren Artura стал еще более экстравагантным благодаря уникальному оформлению кузова. Гибридный суперкар способен набирать первую сотню за 3 секунды и развивать скорость 330 км/ч.

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Немецкий художник Севин Паркер превратил гибридный суперкар McLaren Artura в яркий арт-объект. Он использовал кузов авто как свой холст. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Севин Паркер описывает себя как "современный художник-самоучка". Он пишет картины в стиле абстракционизм и является довольно популярным в Европе.

McLaren Artura арт-объект Fullscreen
Художник объединил две свои главные страсти — искусство и автомобили
Фото: McLaren

McLaren Artura является воплощением будущих суперкаров бренда. Именно поэтому на его основе и был создан этот яркий арт-объект.

Изначально суперкар был окрашен в желтый цвет. Чтобы сделать автомобиль уникальным, художник использовал сочетание синего, розового и желтого цветов.

McLaren Artura арт-объект Fullscreen
Суперкар будет показан на различных выставках
Фото: McLaren

Уникальный McLaren Artura будет показан на различных мероприятиях по всему миру. Одной из площадок для суперкара станет ART Basel в Майами.

McLaren Artura оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 680 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

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