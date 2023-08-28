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Авто

Электромобиль Porsche Taycan превратили в произведение искусства (фото)

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Фото: Porsche | Этот Porsche Taycan Turbo S создан в единственном экземпляре

Китайский художник Дин Йи превратил Porsche Taycan Turbo S в свой холст. Рисунки крестов появились как снаружи, так и внутри электромобиля.

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Porsche представили уникальный Porsche Taycan Turbo S. Электромобиль получил необычное оформление экстерьера и интерьера. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Этот Porsche Taycan Turbo S создан совместно с китайским художником Дином Йи. Он известен своей фирменной техникой рисования крестов.

Porsche Taycan Turbo S художник Fullscreen
Внешний вид этого Porsche Taycan Turbo S доработал Дин Йи
Фото: Porsche

Электрокар окрашен в голубой цвет 914Olympblue из программы Paint to Sample. Снаружи художник разрисовал капот, спойлер и боковые зеркала заднего вида.

Porsche Taycan Turbo S художник Fullscreen
Рисунки появились на капоте, спойлере и боковых зеркалах заднего вида
Фото: Porsche

В интерьере также есть несколько уникальных элементов. На дверных панелях и приборной панели появились рисунки крестов.

Porsche Taycan Turbo S художник Fullscreen
Внутри также есть несколько рисунков
Фото: Porsche

Вся техническая часть этого Porsche Taycan Turbo S осталась нетронутой. Художник и автопроизводитель сосредоточились только на внешнем виде электромобиля.

Porsche Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 761 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

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Известно, что этот автомобиль достанется художнику. Он заявил, что будет ездить на нем по улицам Шанхая.

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