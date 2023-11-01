Самый экстремальный Porsche 911 заметили на дорогах до премьеры (видео)

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing обещает стать самым быстрым авто на гоночном треке Нюрбургринг. Спорткар получит множество улучшений, включая увеличенное заднее антикрыло.

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Заряженный спорткар Porsche 911 GT3 RS получит новую модификацию. Пакет улучшений от Manthey Racing сделает модель еще быстрее на гоночном треке. Видео опубликовали на YouTube-канале CarSpyMedia.

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing отличается от стандартной модели новыми аэродинамическими элементами. Сзади появится увеличенное антикрыло, которое будет генерировать больше прижимной силы.

Заднее антикрыло станет еще больше Фото: Скриншот

На крыше установят два "плавника", которые помогут повысить устойчивость авто при прохождении поворотов. Помимо этого спереди разместят увеличенный карбоновый сплиттер.

Подвеска спорткара и его тормоза также будут улучшены. Ожидается и появление новых аэродинамичных колесных дисков из магниевого сплава.

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing может стать самым быстрым серийным авто на знаменитом треке Нюрбургринг. Сейчас звание рекордсмена удерживает гиперкар Mercedes-AMG One.

Porsche 911 GT3 RS оснащен 4,0-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 525 л.с. и 465 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом PDK.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 296 км/ч.

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