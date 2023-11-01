Найекстремальніший Porsche 911 помітили на дорогах до прем'єри (відео)

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing обіцяє стати найшвидшим авто на перегоновому треку Нюрбургринг. Спорткар отримає безліч поліпшень, включно зі збільшеним заднім антикрилом.

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Заряджений спорткар Porsche 911 GT3 RS отримає нову модифікацію. Пакет поліпшень від Manthey Racing зробить модель ще швидшою на гоночному треку. Відео опублікували на YouTube-каналі CarSpyMedia.

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing відрізняється від стандартної моделі новими аеродинамічними елементами. Ззаду з'явиться збільшене антикрило, яке генеруватиме більше притискної сили.

Заднє антикрило стане ще більшим Фото: Скриншот

На даху встановлять два "плавники", які допоможуть підвищити стійкість авто під час проходження поворотів. Крім цього спереду розмістять збільшений карбоновий сплітер.

Підвіска спорткара і його гальма також будуть поліпшені. Очікується і поява нових аеродинамічних колісних дисків з магнієвого сплаву.

Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing може стати найшвидшим серійним авто на знаменитому треку Нюрбургринг. Зараз звання рекордсмена утримує гіперкар Mercedes-AMG One.

Porsche 911 GT3 RS оснащений 4,0-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 525 к.с. і 465 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 7-ступінчастим роботом PDK.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,2 секунди. Максимальна швидкість становить 296 км/год.

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Дебют новинки може відбутися вже наприкінці 2023 року. Вартість суперкара становитиме понад 250 000 доларів.

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