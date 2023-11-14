В Украине заметили новый седан BMW 5 Series 2024 (фото)

Новый BMW 5 Series стал крупнее, а в его дизайне преобладают грани. Седан в Украине доступен в бензиновых, дизельных, гибридных и электрических версиях.

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Новый BMW 5 Series недавно был презентован в нашей стране, а теперь вышел на украинский рынок. Премиальный седан заметили в Одессе. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

У BMW 5 Series красные транзитные номера, то есть автомобиль приобрели совсем недавно и пока не поставили на учет. Это модификация BMW 520i стоимостью от 1,78 миллиона гривен.

Седан подрос в размерах

Новый BMW 5 Series G60 серьезно изменился внешне – в его дизайне преобладают грани, а решетка радиатора получила глянцевую черную отделку. К тому же, седан заметно подрос – до 5060 мм в длину при колесной базе в 2995 мм.

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Салон BMW 5 Series 2024 также претерпел перемены. На передней панели установлен огромный изогнутый дисплей, а рычаг 8-ступенчатой автоматической КПП заменен джойстиком. Седан стал просторнее внутри.

BMW 520i оснащен 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 190 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,1 с и развить 230 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,4 л/100 км.

Дизайн авто стал более граненым

Кроме того, в Украине доступны 2,0-литровый 197-сильный турбодизель и подзаряжаемые гибриды на 299 и 489 л. с. Также на нашем рынке присутствуют электрические варианты BMW i5 мощностью 340 и 600 сил.

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