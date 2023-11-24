На європейський ринок виходить недорогий сімейний кросовер за 19 000 євро (фото)

Новий SWM G03F стане найдешевшим семимісним кросовером у Європі. 4,6-метрове авто оснащене 1,5-літровим бензиновим двигуном.

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У Європі з'явиться новий SWM G03F. Сімейний китайський кросовер продаватимуть за 19 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

SWM G03F — близький родич моделі Big Tiger, яка є найдоступнішим гібридним кросовером у світі. Він розроблений спільно компаніями Shineray і Brilliance. Основним конкурентом моделі називають Dacia Jogger.

Авто коштує від 19 000 євро

Кросовер SWM G03F вирізняється стриманим незграбним дизайном. У нього високий капот, масивні бампери і широка решітка радіатора, а також виражений пластиковий обвіс.

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Розміри SWM G03F:

довжина — 4605 мм;

ширина — 1815 мм;

висота — 1825 мм;

колісна база — 2780 мм.

У салоні встановлено три ряди сидінь

Новий SWM G03F — найдоступніший семимісний кросовер у Європі. Примітно, що тримісним є третій ряд авто, а на другому — встановлено два окремі крісла. Оснащення охоплює безключовий доступ, кондиціонер і мультимедійну систему з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм, Android Auto і Apple CarPlay.

Китайський кросовер SWM G03F оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 116 к. с. Поки що модель доступна виключно з 5-ступінчастою механічною КПП і переднім приводом. Кліренс кросовера дорівнює 195 мм.

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