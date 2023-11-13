Названо найліквідніші та найбільш неліквідні автомобілі сучасності (фото)
Експерти проаналізували, наскільки втрачають у ціні автомобілі за 5 років експлуатації. Найліквіднішими виявилися спорткари, пікапи та гібриди, а найбільше знецінюються преміальні моделі та електрокари.
Ліквідність автомобіля — важливий параметр, який нерідко береться до уваги при виборі моделі. Багато покупців враховують вартість авто під час перепродажу. Експерти iSeeCars визначили, які автомобілі найбільше і найменше знецінюються після 5 років експлуатації.
У рамках дослідження ліквідності було проаналізовано ціни на 1,1 мільйона 5-річних авто, проданих у 2022-2023 роках. З'ясувалося, що зараз машини знецінюються набагато менше, ніж до пандемії COVID-19: середня втрата вартості становить 38,8% проти 50% у 2019 році.
Крім того, зазначається, що електромобілі дешевшають швидше, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння — в середньому на 49,1% за 5 років. Гібриди ж, навпаки, більш ліквідні — втрачають 37,4% вартості. Популярні кросовери дешевшають на 41,2%, а найкраще проявили себе пікапи, які втратили лише 34,8% початкової ціни.
Також непогано проявляють себе спорткари. Найліквідніші авто сучасності — Porsche 911 (-9,3% за 5 років) і 718 Cayman (-17,6%). Добре зберігають вартість Toyota і Subaru.
Найліквідніші автомобілі з пробігом:
- Porsche 911 Coupe — втрата вартості 9,3% ($18 094)
- Porsche 718 Cayman — 17,6% ($13 372).
- Toyota Tacoma — 20,4% ($8359).
- Jeep Wrangler — 20,8% ($8951).
- Honda Civic — 21,5% ($5817).
- Subaru BRZ — 23,4% ($8114).
- Chevrolet Camaro — 24,2% ($10 161).
- Toyota C-HR — 24,4% ($6692).
- Subaru Crosstrek — 24,5% ($7214).
- Toyota Corolla — 24,5% ($5800).
- Ford Mustang — 24,5% ($10 035).
- Porsche 718 Boxster — 25,1% ($20 216).
- Toyota Tundra — 25,3% ($12 588).
- Kia Rio — 25,8% ($5006).
- Porsche 911 Cabrio — 26,0% ($42 227).
- Honda HR-V — 26,2% ($7 318).
- Subaru Impreza — 26,2% ($6927).
- Kia Rio Sedan — 26,3% ($4959).
- Chevrolet Spark — 26,6% ($4784).
- Toyota RAV4 — 27,2% ($8858).
- Hyundai Accent — 27,4% ($5353).
- Toyota 4Runner — 27,4% ($13 147).
- Chevrolet Corvette — 27,5% ($22 712).
- Nissan Kicks — 27,5% ($6560).
- Subaru Impreza — 27,8% ($7158).
Найбільше втрачають у вартості преміальні моделі. Особливо сильно знецінюються великі представницькі седани на кшталт Maserati Quattroporte (-64,5%) або BMW 7 Series (-61,8%).Важливо
Найбільш неліквідні авто сучасності:
- Maserati Quattroporte — втрата вартості 64,5% ($90 588).
- BMW 7 Series — 61,8% ($72 444).
- Maserati Ghibli — 61,3% ($58 623).
- BMW 5 Series hybrid — 58,8% ($37 975).
- Cadillac Escalade ESV — 58,5% ($63 885).
- BMW X5 — 58,2% ($44 828).
- Infiniti QX80 — 58,1% ($47 399).
- Maserati Levante — 57,8% ($55 858).
- Jaguar XF — 57,6% ($39 720).
- Audi A7 — 57,2% ($48 917).
- Audi Q7 — 56,8% ($41 731).
- Cadillac Escalade — 56,5% ($59 093).
- Audi A6 — 56,3% ($38 252).
- Volvo S90 — 55,8% ($35 365).
- Nissan Armada — 55,7% ($36 875).
- Mercedes-Benz S-Class — 55,7% ($70 563).
- Lincoln Navigator L — 55,5% ($57 224).
- Mercedes-Benz GLS — 55,5% ($54 523).
- Tesla Model S — 55,5% ($60 145).
- BMW 5 Series — 55,3% ($39 856).
- BMW X5 — 54,7% ($39 992).
- Lincoln Navigator — 54,7% ($53 582).
- BMW X5 M — 54,0% ($66 277).
- Range Rover — 53,9% ($68 874).
- Cadillac XT5 — 53,9% ($31 737).
Раніше Фокус розповідав про автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники.
Також ми писали про найкращі сімейні авто з пробігом.